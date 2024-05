I Ricchi e Poveri cantano alla convention di Forza Italia

Accolti dal leader di FI Tajani

Milano, 23 mag. (askanews) – I Ricchi e Poveri sul palco della convention di Forza Italia. E’ stato Antonio Tajani ad accogliere la bandsul palco del Palatiziano, dove si svolge l’evento elettorale di Forza Italia.”La politica estera del nostro paese – ha detto – non la fa soltanto il ministro, non la fanno soltanto i diplomatici, la fanno tutti coloro che rappresentano l’Italia del mondo. Noi abbiamo la fortuna di essere nati in un paese dove l’arte rappresenta una delle risorse più importanti. Noi, l’arte del bel canto, l’abbiamo sempre coltivata nella nostra storia, la continuiamo a coltivare in tutte le sue forme”.”I nostri cantanti – ha proseguito – sono quelli che rappresentano, come voi, il nostro paese nel mondo. Ogni vostro successo è un successo del Made in Italy. Quindi siete veramente i nostri ambasciatori. Quando vi ascoltano sentono il bel canto italiano, sentono l’Italia e direi due bravi ambasciatori che certamente hanno fatto fare, stanno facendo e faranno fare sempre una bella figura al nostro paese”.Successivamente la conduttrice della serata, la giornalista Mediaset, ha provato a convincere Tajani a intonare un motivo dei Ricchi e poveri. Ma lui ha preferito lasciato perdere. “Sennò se ne vanno tutti”, ha detto.