Sintesi Esecutiva della BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca(**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE dagli studi ASviS

Il presente rapporto fornisce un’analisi approfondita dei rischi internazionali ed europei che minacciano l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, basandosi sul “Rapporto di Primavera ASviS ‘Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050. Il falso dilemma tra sostenibilità e competitività'”. L’analisi evidenzia come le sfide globali attuali, tra cui la frammentazione geopolitica, il riemergere del unilateralismo, l’erosione della democrazia rappresentativa e la pervasività della disinformazione, non siano fenomeni isolati ma interagiscano in modi complessi, creando un ambiente estremamente ostile al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il rapporto sottolinea che il progresso verso l’Agenda 2030 è insufficiente e ulteriormente compromesso da crisi globali come pandemie e conflitti. La crescente priorità data alla sicurezza nazionale e alla competizione geopolitica distoglie risorse vitali dagli sforzi per lo sviluppo sostenibile, creando una dinamica a somma zero. Inoltre, l’ascesa di movimenti populisti e la diffusione di disinformazione minano la fiducia nelle istituzioni e la capacità delle democrazie di attuare politiche a lungo termine necessarie per la sostenibilità. Per superare queste sfide, è imperativo un rinnovato multilateralismo, il rafforzamento della resilienza democratica e un’azione concertata contro la disinformazione, riconoscendo che la salute democratica è un prerequisito fondamentale per il progresso della sostenibilità.

Introduzione: Contestualizzazione del Rapporto ASviS e le Sfide dell’Agenda 2030

1.1. Panoramica della Premessa Fondamentale del Rapporto di Primavera ASviS

Il Rapporto di Primavera ASviS, intitolato “Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050. Il falso dilemma tra sostenibilità e competitività”, si presenta come un’analisi cruciale del percorso dell’Italia e dell’Europa verso lo sviluppo sostenibile. Il suo argomento centrale sfida la percezione comune di una dicotomia tra sostenibilità e competitività, proponendo invece che queste non siano alternative esclusive, ma piuttosto elementi interdipendenti e complementari per garantire una prosperità a lungo termine. Il rapporto adotta una prospettiva lungimirante, esaminando scenari futuri fino al 2035 e al 2050, delineando percorsi possibili e le sfide inerenti alla loro realizzazione.

1.2. Importanza dell’Agenda 2030 e il Contesto della sua Attuazione Globale/Europea

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un appello universale all’azione per eradicare la povertà, proteggere il pianeta e assicurare che tutti godano di pace e prosperità. Tuttavia, il contesto attuale rivela che i progressi nell’attuazione di questa agenda sono stati insufficienti, con sfide significative esacerbate da recenti crisi globali. Eventi come la pandemia di COVID-19, i conflitti in corso e l’escalation della crisi climatica hanno avuto un impatto profondo sulla traiettoria globale verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Queste crisi hanno deviato risorse, esposto vulnerabilità sistemiche e rallentato gli sforzi collettivi, rendendo più arduo il cammino verso un futuro sostenibile.

1.3. Scopo del Rapporto: Focus sui Rischi Internazionali ed Europei

Il presente rapporto si concentra specificamente sulla sezione del rapporto ASviS intitolata “I rischi per l’attuazione dell’Agenda 2030. Il quadro internazionale e europeo”. L’analisi approfondita si articola su aree chiave di rischio, come esplicitamente richiesto: i rischi geopolitici, l’impatto dell’Amministrazione Trump e la persistenza del unilateralismo, le minacce alla democrazia rappresentativa e il ruolo pervasivo della disinformazione. L’obiettivo è fornire una comprensione dettagliata di come questi fattori interconnessi influenzino la capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità a livello globale ed europeo.

Il Panorama Internazionale ed Europeo per l’Attuazione dell’Agenda 2030

2.1. Stato Attuale e Sfide Generali

Il contesto globale è attualmente caratterizzato da una crescente frammentazione geopolitica e da un ritorno a logiche di potere. Si osserva un declino del multilateralismo, che incide negativamente sulla governance globale e rende più difficile l’azione collettiva per affrontare le sfide condivise. La valutazione del rapporto ASviS conferma che i progressi sull’Agenda 2030 sono stati insufficienti, con le crisi globali che hanno esacerbato le disuguaglianze esistenti e il declino democratico. Questo ambiente di crescente incertezza e divisione ostacola la cooperazione necessaria per affrontare problemi sistemici come il cambiamento climatico, la povertà e le crisi sanitarie.

2.2. Quadri di Cooperazione Internazionale e Loro Vulnerabilità

Gli accordi e le istituzioni internazionali, quali le Nazioni Unite, l’Unione Europea, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l’Accordo di Parigi, svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la loro efficacia è sempre più compromessa in un’era di risorgente nazionalismo e protezionismo. Questo porta a una riduzione della cooperazione e dell’impegno collettivo.

Lo spostamento da un ordine internazionale basato sulla cooperazione e sulle regole a uno dominato dalla politica di potenza mina direttamente la premessa fondamentale dell’Agenda 2030: che le sfide globali richiedono soluzioni globali e collettive. Quando le grandi potenze privilegiano gli interessi nazionali rispetto agli obiettivi globali condivisi, la capacità di azione internazionale coordinata su questioni come il cambiamento climatico, la povertà e le crisi sanitarie è gravemente compromessa. Questo fenomeno crea una “tragedia dei beni comuni” a livello globale, dove le azioni dei singoli stati, guidate da guadagni nazionali a breve termine, portano a risultati subottimali per tutti nel lungo periodo. Ciò significa che anche gli sforzi nazionali ben intenzionati verso gli SDGs possono essere annullati o significativamente ostacolati dalla mancanza di sforzi complementari o addirittura da azioni contraddittorie da parte di altri stati, rendendo gli obiettivi del 2030 sempre più irraggiungibili.

Rischi Geopolitici e Loro Impatto sullo Sviluppo Sostenibile

3.1. Analisi delle Principali Tensioni Geopolitiche Globali e Regionali

Il panorama internazionale è segnato da significative tensioni geopolitiche e conflitti. Esempi lampanti includono la guerra Russia-Ucraina, la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina e le continue tensioni in Medio Oriente. Queste tensioni si manifestano in un aumento della spesa militare, in corse agli armamenti e nella formazione di blocchi contrapposti, frammentando ulteriormente il sistema internazionale. Questo segna un allontanamento dall’era di cooperazione post-Guerra Fredda verso un ambiente internazionale più conflittuale.

3.2. Impatto sull’Allocazione delle Risorse, sul Commercio e sulla Collaborazione Internazionale per gli SDGs

I conflitti geopolitici e le tensioni comportano una significativa deviazione di risorse finanziarie e umane dagli sforzi di sviluppo sostenibile verso la sicurezza e la difesa. Le guerre commerciali, le sanzioni e i conflitti interrompono le catene di approvvigionamento globali, portando a insicurezza energetica e alimentare, oltre a un aumento dell’inflazione. L’incertezza e l’instabilità scoraggiano gli investimenti a lungo termine in infrastrutture sostenibili, energie rinnovabili e programmi sociali. Inoltre, le rivalità geopolitiche minano la fiducia e la cooperazione all’interno degli organismi internazionali, ostacolando i progressi su questioni globali come il cambiamento climatico e la riduzione della povertà.

Questa dinamica suggerisce un conflitto fondamentale nelle priorità nazionali: la sicurezza e la competizione geopolitica sono sempre più privilegiate rispetto agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Il “dividendo di pace” sperato dopo la Guerra Fredda è svanito, sostituito da una “tassa sul conflitto” per lo sviluppo. Questo crea una dinamica a somma zero in cui i guadagni in un’area (ad esempio, la sicurezza nazionale attraverso il rafforzamento militare) si traducono direttamente in perdite in un’altra (ad esempio, riduzione degli investimenti nell’azione climatica o nell’alleviamento della povertà). Questa priorità non solo rallenta il progresso degli SDGs, ma può attivamente invertirlo. Ad esempio, l’aumento delle spese militari potrebbe portare a tagli nel welfare sociale o nei bilanci di protezione ambientale. Inoltre, l’attenzione alla sicurezza nazionale può portare a politiche protezionistiche e a una riluttanza a condividere risorse o tecnologie critiche (ad esempio, tecnologie verdi), essenziali per il raggiungimento globale degli SDGs, creando così un circolo vizioso di sottosviluppo e instabilità.

Per illustrare meglio le connessioni dirette e indirette tra le realtà geopolitiche e i loro impatti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, si presenta la seguente tabella:

Tabella 1: Punti Caldi Geopolitici Chiave e Loro Implicazioni Dirette/Indirette per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

Punto Caldo Geopolitico/Conflitto Manifestazioni Chiave Impatti Diretti sugli SDGs Impatti Indiretti/a Lungo Termine sugli SDGs Snippet Rilevanti Guerra Russia-Ucraina Crisi energetica, inflazione, interruzione catene alimentari, migrazione forzata, aumento spesa militare SDG 1 (Povertà): aumento povertà; SDG 2 (Fame Zero): insicurezza alimentare; SDG 7 (Energia Pulita): crisi energetica; SDG 16 (Pace): conflitto, instabilità Deviazione degli aiuti allo sviluppo verso l’assistenza umanitaria; riduzione dei finanziamenti per il clima; aumento delle migrazioni forzate (SDG 10) S_S10, S_S14, S_S19, S_S22 Competizione USA-Cina Guerre commerciali, tensioni tecnologiche, corsa agli armamenti, frammentazione economica SDG 8 (Lavoro Decente): instabilità economica; SDG 9 (Industria, Innovazione): ostacolo alla cooperazione tecnologica; SDG 16 (Pace): escalation tensioni Riluttanza a cooperare su sfide globali (es. clima, pandemie); ostacolo al trasferimento di tecnologie verdi (SDG 17); aumento della spesa militare globale S_S5, S_S11, S_S14, S_S22 Tensioni in Medio Oriente Conflitti regionali, instabilità politica, crisi umanitarie, impatto sui mercati energetici SDG 1 (Povertà): aumento povertà; SDG 2 (Fame Zero): insicurezza alimentare; SDG 3 (Salute): crisi sanitarie; SDG 16 (Pace): conflitto, debolezza istituzionale Aumento dei flussi migratori (SDG 10); destabilizzazione delle rotte commerciali; drenaggio di risorse per la ricostruzione post-conflitto S_S10, S_S14, S_S19

Esporta in Fogli

L’Influenza dell’Amministrazione Trump e il Risorgere del Unilateralismo

4.1. Analisi delle Politiche “America First” su Multilateralismo, Azione Climatica e Accordi Internazionali

L’Amministrazione Trump ha segnato un periodo di significativo cambiamento nella politica estera statunitense, caratterizzato dall’approccio “America First”. Questo si è tradotto in ritiri da accordi e organizzazioni internazionali chiave, tra cui l’Accordo di Parigi sul Clima, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. La retorica “America First” rifletteva uno scetticismo di fondo verso la cooperazione internazionale, percepita più come un vincolo alla sovranità nazionale che come un meccanismo per la prosperità condivisa. Questi spostamenti politici hanno avuto un impatto negativo sui finanziamenti globali per il clima e sul trasferimento di tecnologie verdi, elementi critici per la transizione delle nazioni in via di sviluppo verso economie sostenibili.

4.2. Tendenze più Ampie di Nazionalismo e Protezionismo in Europa e a Livello Globale

L’approccio dell’Amministrazione Trump ha avuto un effetto di incoraggiamento su movimenti nazionalisti e protezionistici simili in Europa e in altre parti del mondo. Le guerre commerciali e i dazi avviati dall’amministrazione Trump hanno avuto un impatto sulle catene di approvvigionamento globali e sulla stabilità economica, creando incertezza per le imprese e ostacolando il commercio globale, che è vitale per lo sviluppo economico (SDG 8). Queste azioni unilaterali hanno contribuito a una più ampia erosione della fiducia nelle istituzioni e nelle norme internazionali, rendendo più difficile la cooperazione futura anche dopo un cambio di amministrazione.

Al di là delle immediate inversioni di rotta politica, le azioni dell’amministrazione Trump hanno normalizzato e legittimato un approccio unilateralista e transazionale alle relazioni internazionali. Ciò ha creato un precedente e fornito una copertura ideologica per altre nazioni o movimenti populisti per disimpegnarsi in modo simile dai quadri multilaterali o sfidare le norme stabilite. Ha spostato il discorso politico globale verso l’interesse nazionale, rendendo più difficile ricostruire il consenso e la fiducia. Questa “contagio” dell’unilateralismo infligge danni istituzionali a lungo termine. Anche se un’amministrazione successiva tenta di riprendere il dialogo, la credibilità e l’efficacia delle istituzioni internazionali (come l’OMS o l’OMC) sono indebolite, e la volontà di altri stati di impegnarsi in un’azione collettiva ambiziosa è diminuita. Ciò rende le future sfide globali, in particolare quelle che richiedono sforzi sostenuti e coordinati come il cambiamento climatico o la preparazione alle pandemie, significativamente più difficili da affrontare, poiché la fiducia fondamentale e l’impegno condiviso sono stati erosi.

Sfide alla Democrazia Rappresentativa e alla Governance

5.1. Erosione della Fiducia Pubblica nelle Istituzioni

Si osserva un declino della fiducia pubblica nelle istituzioni governative, nei partiti politici e nei media tradizionali. Questo crea un terreno fertile per i sentimenti anti-establishment. Tale erosione della fiducia mina la legittimità e l’efficacia della governance democratica, rendendo più difficile l’attuazione di politiche a lungo termine e complesse, come quelle richieste dall’Agenda 2030. La mancanza di fiducia può portare a una minore accettazione delle decisioni politiche e a una ridotta partecipazione civica.

5.2. Ascesa del Populismo e le Sue Implicazioni per la Formulazione delle Politiche a Lungo Termine

L’ascesa di movimenti populisti e nazionalisti in Europa e a livello globale è spesso caratterizzata da retoriche anti-immigrazione, scetticismo verso le competenze e un rifiuto delle norme politiche consolidate. I leader populisti tendono a sfruttare le lamentele pubbliche e a promuovere soluzioni semplicistiche, minando la formulazione di politiche basate sull’evidenza e sulle sfumature, essenziali per lo sviluppo sostenibile. I governi populisti spesso privilegiano i guadagni a breve termine rispetto agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine, appellandosi a benefici economici immediati a scapito della protezione ambientale o dell’equità sociale.

I movimenti populisti, per loro stessa natura, spesso privilegiano la gratificazione immediata e l’interesse nazionale, appellandosi a una parte dell’elettorato con promesse di soluzioni rapide. Questo calcolo politico a breve termine è fondamentalmente in contrasto con le trasformazioni a lungo termine, sistemiche e spesso politicamente impegnative richieste dall’Agenda 2030 (ad esempio, la transizione climatica, le riforme di equità sociale). Il “falso dilemma” tra sostenibilità e competitività è spesso sfruttato dai populisti per giustificare l’inazione sulla sostenibilità in cambio di presunti benefici economici immediati. Questo crea un “paradosso populista” in cui le politiche progettate per un presunto beneficio nazionale a breve termine (ad esempio, deregolamentazione, protezionismo) minano attivamente la stabilità ambientale e sociale a lungo termine da cui dipende in ultima analisi la prosperità nazionale. Ciò porta a un ciclo di problemi differiti, in cui le sfide critiche di sostenibilità vengono ignorate o aggravate, rendendo la loro eventuale risoluzione molto più costosa e difficile, potenzialmente mettendo a rischio la stessa sopravvivenza e il benessere delle popolazioni che questi leader affermano di rappresentare.

5.3. Vulnerabilità dei Processi Democratici a Pressioni Esterne e Interne

Si osserva un’erosione delle norme democratiche, dello stato di diritto e dei diritti umani in vari paesi, segnalando una tendenza più ampia verso l’autoritarismo o la democrazia illiberale. Queste vulnerabilità interne rendono i sistemi democratici più suscettibili a interferenze esterne e a polarizzazione interna, destabilizzando ulteriormente la governance. La fragilità democratica può impedire la creazione del consenso necessario per affrontare sfide complesse e a lungo termine.

La Minaccia Pervasiva della Disinformazione

6.1. Meccanismi e Attori Dietro le Campagne di Disinformazione

La disinformazione è definita come la diffusione deliberata di informazioni false o fuorvianti, spesso per guadagno politico o economico. I meccanismi comuni includono la manipolazione dei social media, la diffusione di teorie del complotto e l’interferenza straniera nelle elezioni. Attori statali, gruppi politici e persino entità commerciali svolgono un ruolo nella propagazione della disinformazione.

6.2. Impatto sul Discorso Pubblico, sulla Formulazione delle Politiche e sull’Impegno dei Cittadini per la Sostenibilità

La disinformazione esacerba le divisioni sociali e la polarizzazione politica, rendendo estremamente difficile la costruzione del consenso su questioni critiche come l’azione climatica. Le campagne di disinformazione prendono di mira specificamente il consenso scientifico (ad esempio, la negazione del cambiamento climatico, le narrazioni anti-vaccino), minando la fiducia del pubblico nei consigli degli esperti e nelle politiche basate sull’evidenza. La diffusione di notizie false e teorie del complotto ostacola l’impegno pubblico e l’azione collettiva sulle sfide della sostenibilità, poiché i cittadini diventano disimpegnati o disinformati. Inoltre, la disinformazione mira a specifici SDGs, come l’energia rinnovabile o l’uguaglianza di genere, diffondendo narrazioni false sui loro costi, efficacia o implicazioni sociali.

La disinformazione non si limita a diffondere fatti falsi; altera fondamentalmente l'”ambiente informativo” in cui le democrazie funzionano e le politiche di sostenibilità vengono dibattute. Essa erode la base fattuale condivisa necessaria per un discorso pubblico razionale, la presa di decisioni collettive e la fiducia nelle istituzioni. Questo è simile a un “cambiamento climatico cognitivo”, dove l’atmosfera stessa della comprensione pubblica diventa inquinata, rendendo impossibile affrontare sfide complesse e a lungo termine come il cambiamento climatico stesso, che richiedono un’ampia comprensione e consenso pubblico. La conseguenza a lungo termine è una paralisi politica. Quando una parte significativa della popolazione non si fida del consenso scientifico, crede a teorie del complotto o è influenzata da narrazioni emotivamente cariche ma false, diventa estremamente difficile per i governi attuare le politiche necessarie, a volte impopolari, per lo sviluppo sostenibile. Ciò mina la legittimità democratica di tali politiche e crea un circolo vizioso in cui la sfiducia pubblica alimenta ulteriore disinformazione, portando a un crollo della capacità della società di rispondere efficacemente alle minacce esistenziali.

Per fornire esempi concreti di disinformazione e articolare chiaramente i loro impatti dannosi sul perseguimento dell’Agenda 2030 e sulla resilienza democratica, si presenta la seguente tabella:

Tabella 2: Narrazioni Comuni di Disinformazione Relative alla Sostenibilità o alla Democrazia e Loro Potenziali Effetti Negativi

Narrazione/Tema di Disinformazione Area Colpita Meccanismo di Diffusione Potenziali Effetti Negativi su SDGs/Democrazia Snippet Rilevanti “Il cambiamento climatico è una bufala/ciclo naturale” Azione Climatica Social media, media partigiani, gruppi di pressione Ridotto sostegno pubblico alle politiche climatiche; ritardo nelle transizioni energetiche; ostacolo a SDG 13 (Azione per il Clima) S_S13, S_S17, S_S25 “L’energia rinnovabile è inaffidabile/troppo costosa” Energia Sostenibile Social media, pubblicità ingannevole, think tank Resistenza all’adozione di energie rinnovabili; perpetuazione della dipendenza dai combustibili fossili; ostacolo a SDG 7 (Energia Pulita e Accessibile) S_S25 “Le elezioni sono truccate/il voto non conta” Processi Democratici Social media, attori statali stranieri, movimenti estremisti Instabilità elettorale; erosione della fiducia nelle istituzioni democratiche; polarizzazione politica; ostacolo a SDG 16 (Pace, Giustizia e Istituzioni Solide) S_S7, S_S13 “La governance globale è una cospirazione” Cooperazione Internazionale Siti web di cospirazione, social media, gruppi anti-globalizzazione Minore supporto per le istituzioni multilaterali; ostacolo alla cooperazione su sfide globali; indebolimento di SDG 17 (Partnership per gli Obiettivi) S_S17

Esporta in Fogli

Interconnessioni e Rischi Complessi: Una Prospettiva Olistica

7.1. Come l’Instabilità Geopolitica, la Fragilità Democratica e la Disinformazione Interagiscono per Esacerbare le Sfide all’Agenda 2030

Questi rischi non sono isolati, ma formano cicli di feedback complessi e di rinforzo. Ad esempio, le tensioni geopolitiche possono essere sfruttate da campagne di disinformazione per seminare discordia all’interno delle società democratiche, indebolendo ulteriormente la loro capacità di rispondere alle sfide globali. La fragilità democratica, come la presenza di governi populisti, può portare a politiche che esacerbano le tensioni geopolitiche o trascurano la sostenibilità, mentre la disinformazione può manipolare l’opinione pubblica per sostenere tali politiche dannose.

Questi fattori agiscono come “moltiplicatori di crisi”, trasformando le sfide esistenti (come il cambiamento climatico o le recessioni economiche) in problemi più gravi e intrattabili. Ad esempio, la crisi climatica che porta a migrazioni forzate può essere sfruttata da narrazioni populiste e disinformazione per creare divisioni sociali e minare la stabilità democratica.

Il vero pericolo non risiede in ogni singolo rischio, ma nella loro interazione sinergica. La frammentazione geopolitica indebolisce le istituzioni multilaterali, rendendo più difficile l’azione collettiva sul cambiamento climatico. Questa inazione esacerba gli impatti climatici, portando a scarsità di risorse e migrazioni, che a loro volta alimentano narrazioni populiste e campagne di disinformazione che erodono ulteriormente la fiducia democratica e la stabilità. Questo crea una “tempesta perfetta” in cui ogni crisi alimenta e amplifica le altre, portando a fallimenti a cascata in diversi settori (ambientale, sociale, politico, economico). Questo effetto a cascata implica che la somma di questi rischi è di gran lunga maggiore delle loro singole parti. Ciò significa che affrontare un rischio isolatamente è insufficiente; è necessario un approccio olistico e integrato. Se questa interconnessione non viene riconosciuta e affrontata, il mondo rischia di entrare in un periodo di prolungata instabilità e regressione sugli obiettivi di sviluppo, dove le fondamenta stesse della cooperazione globale e della resilienza nazionale vengono sistematicamente smantellate, rendendo il raggiungimento dell’Agenda 2030 non solo difficile ma potenzialmente impossibile entro il lasso di tempo previsto.

7.2. Casi di Studio che Illustrano Queste Interdipendenze

Per esemplificare l’interazione complessa tra questi rischi, si considerino i seguenti scenari:

Scenario 1: Un conflitto geopolitico porta a insicurezza energetica, che viene poi sfruttata da campagne di disinformazione per minare il sostegno pubblico all’energia rinnovabile, mentre un governo populista privilegia soluzioni a breve termine basate sui combustibili fossili rispetto a una transizione energetica sostenibile a lungo termine.

Scenario 2: L’instabilità economica alimentata da politiche protezionistiche crea malcontento pubblico, che i leader populisti sfruttano, portando a un arretramento democratico e a un ridotto impegno nella cooperazione internazionale per gli SDGs.

Raccomandazioni per Mitigare i Rischi e Promuovere l’Agenda 2030

8.1. Raccomandazioni Politiche per la Cooperazione Internazionale e il Multilateralismo

È fondamentale promuovere un “nuovo multilateralismo” che sia più inclusivo, efficace e reattivo alle sfide globali, andando oltre gli approcci tradizionali incentrati sullo stato. Si propongono riforme per migliorare la legittimità e l’efficacia degli organismi di governance globale al fine di affrontare le sfide contemporanee. È inoltre essenziale enfatizzare l’importanza degli sforzi diplomatici per de-escalare le tensioni geopolitiche e favorire la risoluzione pacifica dei conflitti. Infine, si deve sottolineare il ruolo della società civile, del settore privato e dei governi locali nel promuovere iniziative di sostenibilità, anche di fronte a venti contrari politici nazionali.

8.2. Strategie per Rafforzare la Resilienza Democratica e Combattere la Disinformazione

È cruciale promuovere l’alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico, attraverso programmi educativi che forniscano ai cittadini gli strumenti per discernere informazioni credibili dalla disinformazione. Si devono sostenere politiche che favoriscano media diversi e indipendenti per contrastare la diffusione di disinformazione e fornire notizie affidabili. È necessario rafforzare le istituzioni democratiche migliorando la loro trasparenza, responsabilità e reattività per ricostruire la fiducia pubblica. Infine, si deve discutere la necessità di una regolamentazione responsabile delle piattaforme digitali per mitigare la diffusione di contenuti dannosi, proteggendo al contempo la libertà di espressione.

Esiste una forte relazione reciproca tra la salute delle istituzioni democratiche e la capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Democrazie robuste e deliberative, con cittadini informati e istituzioni responsabili, sono meglio equipaggiate per formulare e attuare le politiche a lungo termine, spesso complesse e politicamente impegnative, richieste per lo sviluppo sostenibile (ad esempio, la tassazione del carbonio, la conservazione delle risorse). Al contrario, l’incapacità di affrontare le sfide della sostenibilità (ad esempio, gli impatti del cambiamento climatico, la scarsità di risorse) può esacerbare le disuguaglianze sociali e le lamentele, che a loro volta alimentano il populismo e il regresso democratico. Ciò implica che rafforzare la democrazia (attraverso l’alfabetizzazione mediatica, la riforma istituzionale, la lotta alla disinformazione) non è solo un obiettivo politico, ma una condizione preliminare per un’efficace azione di sostenibilità. Senza un sano processo democratico che possa favorire il consenso, gestire i compromessi e resistere alle pressioni populiste a breve termine, gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda 2030 diventano irraggiungibili. Pertanto, gli investimenti nella resilienza democratica dovrebbero essere considerati parte integrante delle strategie di sostenibilità.

8.3. Proposte per Integrare la Sostenibilità nella Pianificazione Strategica Nazionale ed Europea

È fondamentale la necessità di politiche coerenti e a lungo termine che integrino la sostenibilità in tutti gli aspetti della pianificazione strategica nazionale ed europea, garantendo la resilienza agli shock esterni. Si deve sostenere un investimento costante nelle energie rinnovabili, nei modelli di economia circolare e nelle infrastrutture sostenibili per disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale. Infine, è importante sottolineare l’importanza delle politiche che affrontano le disuguaglianze e promuovono la coesione sociale, poiché queste sono fondamentali per costruire società resilienti capaci di abbracciare le transizioni sostenibili.

Conclusione

L’analisi ha evidenziato come i rischi internazionali ed europei – dalla frammentazione geopolitica al riemergere del unilateralismo, dall’erosione democratica alla pervasività della disinformazione – esercitino effetti composti e aggravanti sull’attuazione dell’Agenda 2030. Questi fattori non operano in isolamento, ma si intrecciano in cicli di feedback che amplificano le sfide esistenti, rendendo il percorso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sempre più arduo.

È evidente l’urgente necessità di un cambiamento di paradigma nelle relazioni internazionali e nella governance interna per affrontare queste minacce multifaccettate. Un rinnovato multilateralismo, basato su cooperazione e fiducia reciproca, è indispensabile per affrontare sfide globali che trascendono i confini nazionali. Parallelamente, il rafforzamento della resilienza democratica, attraverso la promozione dell’alfabetizzazione mediatica, il sostegno al giornalismo indipendente e la riforma delle istituzioni, è un prerequisito fondamentale per la capacità delle società di formulare e implementare politiche di sostenibilità a lungo termine. Infine, sforzi concertati per combattere la disinformazione sono cruciali per ripristinare un ambiente informativo sano, essenziale per il dibattito pubblico e la presa di decisioni informate.

Solo attraverso un impegno congiunto per la cooperazione globale e l’adozione di politiche nazionali robuste e integrate, sarà possibile superare il “falso dilemma” tra sostenibilità e competitività, garantendo un futuro sostenibile e prospero per l’Italia, l’Europa e il mondo intero.

Pensieri

Contesto Internazionale Critico

Ho iniziato ad analizzare il testo fornito, che descrive un quadro internazionale estremamente critico, il più complesso dalla Seconda Guerra Mondiale. Questo scenario è caratterizzato da una sovrapposizione di conflitti e rischi geopolitici, ambientali, economici e sociali. Un elemento centrale è la crisi del multilateralismo, con le Nazioni Unite che faticano a svolgere il loro ruolo di mediazione, e un esplicito attacco all’Agenda 2030 da parte dell’Amministrazione Trump. Altri fattori destabilizzanti includono l’erosione della democrazia rappresentativa, la crescita insostenibile del debito pubblico nei Paesi a basso e medio reddito, la crisi ambientale e climatica, e le incertezze legate al futuro del lavoro a causa dell’Intelligenza Artificiale non regolamentata e delle guerre commerciali.

Impatto dell’Amministrazione Trump

Ho approfondito l’impatto dell’Amministrazione Trump, che ha destabilizzato i mercati finanziari e i rapporti commerciali globali con decisioni e minacce che mettono a rischio relazioni consolidate. L’Amministrazione ha apertamente attaccato l’Agenda 2030, dichiarandola contraria agli interessi americani e rifiutandola esplicitamente. Questo si è tradotto anche nell’avvio del processo di uscita dall’Accordo di Parigi e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre alla ‘sospensione’ della partecipazione attiva in altre organizzazioni internazionali. Le politiche di Trump, inclusa l’imposizione di dazi e un linguaggio aggressivo, hanno contribuito a un clima di incertezza globale e a un netto declino dell’ottimismo, come evidenziato anche dal World Economic Forum.

Rischi Geopolitici e Globali

Ho esaminato i rischi geopolitici e le minacce globali identificate dal Segretario Generale dell’ONU António Guterres e dal Global Risk Report 2025 del World Economic Forum. Guterres ha parlato di un ‘vaso di Pandora’ di mali, tra cui conflitti fuori controllo, disuguaglianze dilaganti, crisi climatica e sviluppo tecnologico incontrollato. Il WEF ha identificato i conflitti armati come il rischio principale nel breve termine, mentre nel medio termine (10 anni) emergono gli eventi climatici estremi e altri rischi ambientali. Ho notato l’interdipendenza di questi rischi: i conflitti ostacolano il dialogo sulle sfide a lungo termine, e la disinformazione alimenta la polarizzazione, rendendo difficile la cooperazione.

Sfide per l’Unione Europea

Ho analizzato la situazione dell’Unione Europea, che si trova ad affrontare una fase di grande difficoltà. La nuova legislatura è chiamata ad attuare impegni importanti, ma in un contesto radicalmente diverso, segnato dalla necessità di investire urgentemente nella difesa a causa delle posizioni assunte dalla nuova Amministrazione americana. La ‘Bussola per la competitività’ adottata a inizio 2025 mira a integrare gli obiettivi climatico-ambientali con la competitività e l’autonomia strategica. L’Europa è sotto una doppia pressione: interna, con la crescita di movimenti populisti, ed esterna, con la gestione di conflitti in corso. Ho rilevato che i tempi di reazione dell’UE, rallentati dalla necessità di mediazione tra interessi nazionali, rischiano di tradursi in una vulnerabilità strategica.

Erosione della Democrazia e Disinformazione

Ho approfondito i rischi per la democrazia rappresentativa, con ricerche che confermano una preoccupante erosione della democrazia e una crescita dell”autocratizzazione’ a livello globale. Meno democrazie che autocrazie, e quasi tre persone su quattro vivono in un’autocrazia. Ho notato il deterioramento della libertà di espressione, la censura dei media e la repressione delle organizzazioni della società civile. Ho anche esaminato il ruolo della disinformazione nell’era digitale, che mina il concetto stesso di ‘verità’ e alimenta la polarizzazione. L’Intelligenza Artificiale ha accelerato questo processo, rendendo difficile distinguere tra realtà e manipolazione e generando una crisi di fiducia generalizzata. La scienza stessa è percepita come portatrice di una posizione politica, e la sua credibilità è messa alla prova in un ecosistema che premia l’attenzione più della qualità informativa.

Prossime Azioni

Ora procederò a sintetizzare tutte le informazioni estratte dal testo fornito per generare un rapporto completo e accurato, organizzando il contenuto in sezioni logiche che riflettano la struttura del testo originale. Mi assicurerò di collegare i rischi identificati al ‘falso dilemma tra sostenibilità e competitività’ e di concludere con una sintesi delle implicazioni generali per l’Italia e per il futuro dell’Agenda 2030, basandomi esclusivamente sulle informazioni presenti nel testo.

Rapporto di Sintesi: I Rischi per l’Attuazione dell’Agenda 2030 nel Contesto Internazionale ed Europeo

Basato sul “Rapporto di Primavera ASviS ‘Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050. Il falso dilemma tra sostenibilità e competitività'”, il presente documento sintetizza i principali rischi che minacciano il conseguimento dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, analizzando il quadro internazionale ed europeo e collegando tali sfide al “falso dilemma” tra sostenibilità e competitività.

Introduzione: Un Contesto Globale Critico per l’Agenda 2030

Il quadro internazionale attuale è descritto come il più critico dalla fine della Seconda guerra mondiale, caratterizzato da una sovrapposizione di conflitti e rischi geopolitici, ambientali, economici e sociali. L’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2015, si trova ad affrontare un ambiente sempre più ostile, con progressi insufficienti e sfide esacerbate da crisi globali come pandemie e conflitti.

Il Rapporto ASviS si propone di superare il “falso dilemma” tra sostenibilità e competitività, suggerendo che queste dimensioni non siano in conflitto ma complementari per una prosperità a lungo termine. Tuttavia, l’attuale congiuntura globale rende questa integrazione particolarmente ardua, poiché le priorità a breve termine e le logiche di potere tendono a prevalere sugli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

Il Quadro Internazionale ed Europeo: Minacce al Multilateralismo e alla Cooperazione

Il contesto globale è segnato da una crescente frammentazione geopolitica e da un ritorno a logiche di potere che minano il multilateralismo. Le istituzioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, appaiono impossibilitate a svolgere il loro ruolo di mediazione multilaterale. Questo declino della cooperazione internazionale è un grave rischio per la capacità della comunità globale di affrontare sfide come la pace duratura, la sconfitta della povertà e della fame, la difesa dei diritti umani e la protezione del pianeta, tutti elementi centrali dell’Agenda 2030.

Anche l’Unione Europea si trova in una fase di grande difficoltà, chiamata ad attuare impegni ambiziosi in un contesto radicalmente mutato, segnato dalla necessità di investire urgentemente nella difesa e dalla Bussola per la competitività che integra obiettivi climatico-ambientali con la competitività e l’autonomia strategica. L’acuirsi delle tensioni internazionali e l’attacco ai valori europei hanno spinto verso la costruzione di meccanismi di difesa comune e l’aumento delle spese militari, rischiando di far scivolare in secondo piano gli impegni per la lotta al cambiamento climatico e alla crisi ambientale.

Rischi Geopolitici e l’Attacco all’Agenda 2030

Il Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, ha descritto i rischi che minacciano l’umanità come determinati da “azioni e inazioni che hanno scatenato un moderno vaso di Pandora pieno di mali”, tra cui conflitti fuori controllo, disuguaglianze dilaganti, crisi climatica e sviluppo tecnologico incontrollato. Il Global Risk Report 2025 del World Economic Forum (WEF) conferma che i conflitti armati sono il principale rischio percepito, mentre nel medio termine (10 anni) spiccano gli eventi climatici estremi e altri rischi ambientali. Questi rischi sono interdipendenti: i conflitti impediscono il dialogo sulle sfide a lungo termine, distraendo attenzione e risorse, mentre la disinformazione alimenta la polarizzazione, rendendo difficile un dialogo costruttivo.

Un elemento di rottura epocale è rappresentato dall’Amministrazione Trump, che ha rilanciato con vigore la dottrina “America First”. Nel suo discorso all’ONU, il rappresentante degli Stati Uniti Edward Heartney ha dichiarato che “gli sforzi globalisti come l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile hanno perso alle urne; […] sono contrari ai diritti e agli interessi del popolo americano; [e che] pertanto, gli Stati Uniti respingono e denunciano l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”. Questo rappresenta un attacco senza precedenti al multilateralismo e allo sviluppo sostenibile, con l’Amministrazione Trump che ha avviato processi di uscita dall’Accordo di Parigi e dall’OMS, e ha “sospeso” la partecipazione attiva in organizzazioni internazionali. Tali politiche, inclusa l’imposizione di dazi commerciali, destabilizzano i mercati finanziari e le prospettive di crescita economica globale, con effetti negativi sul piano sociale.

Sfide alla Democrazia Rappresentativa e la Minaccia della Disinformazione

Diverse ricerche confermano una forte preoccupazione per l’erosione della democrazia e la crescita dell'”autocratizzazione” a livello globale, con una riduzione della democraticità della società, l’erosione delle libertà fondamentali e della divisione dei poteri. Nel 2024, per la prima volta in oltre vent’anni, ci sono meno democrazie che autocrazie nel mondo. Questo deterioramento include la libertà di espressione, la censura dei media e la repressione delle organizzazioni della società civile.

In parallelo, l’era digitale ha reso il concetto stesso di “verità” sfuggente, frammentato da un ecosistema informativo in cui la conoscenza è modellata da algoritmi che ottimizzano il coinvolgimento (engagement). La disinformazione non è un virus, ma un sottoprodotto inevitabile di un sistema informativo sovraccarico, dove la credibilità di un contenuto dipende dalla sua capacità di diffondersi, non dalla sua accuratezza. L’Intelligenza Artificiale (IA) ha accelerato questo processo, abbattendo i costi di produzione dei contenuti e rendendo indistinguibile il confine tra realtà e manipolazione, alimentando una crisi di fiducia generalizzata. Questo porta a un drammatico aumento della polarizzazione sociale e della sfiducia nelle istituzioni, indebolendo i processi democratici e aprendo la strada a forme autocratiche di potere.

La politica stessa è diventata un campo di battaglia narrativo, dove la disinformazione è uno strumento di lotta amplificato dalle piattaforme digitali. La scienza, che fornisce modelli probabilistici e processi di revisione continua, fatica a competere in un contesto che premia la semplificazione e la spettacolarizzazione, diventando essa stessa oggetto di polarizzazione ideologica.

Interconnessioni dei Rischi e il “Falso Dilemma”

I rischi descritti – geopolitici, democratici e legati alla disinformazione – non sono isolati, ma interagiscono in modo sinergico, esacerbando le sfide all’Agenda 2030. L’instabilità geopolitica devia risorse e attenzione dalla sostenibilità, mentre la disinformazione mina il consenso pubblico e la fiducia nelle istituzioni, rendendo difficile l’attuazione di politiche a lungo termine. La fragilità democratica, a sua volta, può portare a governi che privilegiano guadagni a breve termine, spesso a scapito degli obiettivi di sostenibilità.

Questo circolo vizioso rende il “falso dilemma tra sostenibilità e competitività” ancora più acuto. In un contesto di incertezza e polarizzazione, la sostenibilità viene spesso percepita come un costo o un ostacolo alla competitività immediata, piuttosto che come un investimento essenziale per la resilienza e la prosperità a lungo termine. La mancanza di un dialogo costruttivo e di una base di verità condivisa impedisce di riconoscere che i costi dell’inazione sul cambiamento climatico e sulla crisi ambientale sono molto più alti di quelli legati ad azioni di mitigazione e adattamento.

Implicazioni per l’Italia e il Futuro dell’Agenda 2030

Per l’Italia e l’Europa, la rielezione di Trump e le sue politiche costituiscono un monito politico e un autentico test geopolitico, costringendo il continente ad affrontare simultaneamente sfide interne ed esterne. La lentezza dei tempi di reazione dell’Unione, dovuta alla necessità di mediazione tra interessi nazionali, rischia di tradursi in una vulnerabilità strategica.

In questo scenario di disordine globale, gli impegni per lottare contro il cambiamento climatico e la crisi ambientale sembrano scivolare in secondo piano, nonostante l’impatto crescente degli eventi climatici estremi e i rischi di “punti di non ritorno” (tipping point) che minacciano le funzioni vitali del sistema Terra.

Per l’Italia e per il futuro dell’Agenda 2030, è cruciale adottare politiche lungimiranti che sostengano la transizione del lavoro nel quadro di quella demografica, la formazione continua e la creazione di nuove competenze in grado di rispondere alle sfide climatiche e ambientali, alle trasformazioni indotte dalla digitalizzazione e dall’uso dell’IA. È necessario immaginare come proteggere chi sarà spiazzato da questi cambiamenti, anche raccogliendo e distribuendo le risorse generate dall’efficienza e dall’arrivo dell’IA.

In sintesi, il raggiungimento dell’Agenda 2030 richiede un impegno rinnovato per il multilateralismo, la difesa della democrazia e la lotta alla disinformazione. Solo superando le logiche di breve termine e riconoscendo la sostenibilità come fondamento della competitività futura, sarà possibile affrontare le sfide globali e costruire un futuro prospero e giusto

(*) Prof. Claudio Quintano – claudio.quintano.emeritoETuniparthenope.it – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope.- Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli (NA) Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University Suor Orsola Benincasa – Corso Vittorio Emanuele n. 292, 80122 Napoli- He engages to spread to the learners the acquiring the knowledge and to promote Sustainable Development, and Sustainable Lifestyles Goals. Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) – prof. Emerito di Statistica Economica, già Rettore Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Antonella Rocca – DISAQ professoressa associata di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”

(**) Paolo Mazzocchi (**) – DISAQ professore associato di Statistica Economica Università degli studi di Napoli “Parthenope”