I robot salgono sul ring dell’Mma: pugni e calci con l’AI

Lo show a Las Vegas durante il Ces

Las Vegas, 8 gen. (askanews) – È il ring di un combattimento Mma ma a scambiarsi pugni e calci non ci sono due persone, ma due robot. I combattenti in carne e ossa sono alla console, a manovrare i due umanoidi.È la prossima sfida dell’intrattenimento di Las Vegas: trasformare la robotica in uno sport da combattimento modellato sui codici dell’Ufc, la più grande lega di arti marziali miste (Mma) al mondo. “Oggi stiamo lanciando la tecnologia di controllo diretto del corpo nella nostra stazione pilota, dove i piloti, una volta entrati, devono solo muovere le braccia e trasferire il movimento direttamente al robot. In questo modo possiamo raccogliere i dati relativi al movimento umano e allenare l’agilità nella robotica, facendo progredire questa tecnologia”.E nel contempo intrattenere centinaia di curiosi che hanno fatto il tutto esaurito nei primi show.