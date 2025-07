I rotoli del Mar Morto: le mani che scrissero la Bibbia sono più antiche di quanto si stimasse

di Salvatore Vicedomini

Per più di duemila anni un sito archeologico tra le sabbie di un deserto ha protetto un tesoro inestimabile costituito da manoscritti antichi che congiungono un passato biblico e misterioso con un presente costituito di curiosità e divulgazione scientifica: I rotoli del Mar Morto.

Il ritrovamento fortuito di circa 900 preziose pergamene giudaiche millenarie di contenuto religioso avvenuto nell’anno 1947 e 1956 nel sito di Qumran , vicino ai resti dell’antico insediamento di Khirbet Qumran, costituito da rovine e grotte in un deserto che affaccia sulla riva occidentale del Mar Morto, solo per caso non si è concluso con la dispersione del suo sacro messaggio. Erano sepolte in giare d’argilla e citano i testi della Tora d’Israele ; rinvenuti per caso dai beduini, venduti come reperti antichi locali nei mercati, furono osservati da uno studioso che poi intraprese una ricerca portandolo ad un’ incredibile scoperta archeologica del XX secolo. I testi sacri, ritrovati nel deserto della Giudea, costituiti di pergamena, papiro e uno solo di rame, erano tutti raggruppati in un insediamento dove vivevano comunità religiose ed è stato constatato, peculiarità importantissima, che la maggior parte dei frammenti analizzati non trattavano argomenti della vita quotidiana, bensì i testi sacri del giudaismo fra cui pezzi dell’antico testamento.

Ebbene, questi manoscritti sarebbero molto più antichi di quanto fino ad ora si era creduto e si è constatato che la loro scrittura possa essere quasi contemporanea all’epoca in cui sono vissuti gli autori della stesura dei testi della Bibbia. Tutto è stato rilevato da un’affascinante studio internazionale pubblicato sulla rivista Plos One dal team di Mladen Popović dell’Università di Groningen (Paesi Bassi), con il titolo “Dating ancient manuscripts using radiocarbon and AI-based writing style analysis”, al quale ha partecipato anche l’Università di Pisa e l’ateneo di Southern Denmark nell’ambito del progetto europeo Erc “Le mani che scrissero la Bibbia”.

Lo staff dell’Università di Pisa ha avuto come componenti le professoresse Ilaria Degano e Maria Perla Colombini, che si sono occupate della datazione al radiocarbonio 14 dei manoscritti sacri.

In particolare ha dichiarato Ilaria Degano: “ In passato questi manoscritti sono stati datati sfruttando il metodo della paleografia, basato sullo studio del tratto calligrafico che, in riferimento alle diverse caratteristiche di scrittura che si evolvono nel tempo, permette di risalire con una certa approssimazione alla data di realizzazione del testo antico; però questo sistema di datazione funziona se esistono già dei manoscritti coevi che possiedono elementi da cui si può ricavare lo stesso periodo di riferimento. Nel caso specifico ,come ci ha sottolineato la Degano, per le pergamene sacre oggetto dello studio e riferite al periodo storico tra il I ed il III secolo A.C., non esistono testi di riferimento, vuoi perché persi o smembrati o vuoi perché in uno stato non sufficientemente utilizzabile per un’analisi corretta”.

In virtù di questa mancanza di reperti storici di riferimento è stato portato avanti un progetto di datazione incentrato su metodi innovativi per raggiungere la massima precisione di datazione di testi antichi.

A tal proposito Ilaria Degano ci ha spiegato “ Prima dell’analisi dei campioni si è proceduto ad una fase preliminare, mai adottata prima e molto importante dal punto di vista tecnico, basata sulla pulitura accurata dei materiali inviati al fine di poter eliminare tutti i possibili contaminanti. E’ stato adottato un protocollo specifico che permette di effettuare questo lavoro di alta precisione senza compromettere l’integrità di reperti così unici e delicati”.

La fase della pulizia è stata portata avanti dall’Università di Pisa e della Danimarca , mentre la datazione vera e propria è stata realizzata a Groningen con due spettrometri, adottando tutte le cautele per ottenere le date con un grado di precisione ottimale.

Siccome non si può prelevare un pezzettino di campione per ogni frammento e le strumentazioni utilizzate risultano costosissime, è stato portato avanti un processo totalmente innovativo come ha affermato ancora Ilaria Degano “ E’ stato compiuto uno studio di tipo paleografico utilizzando un sistema che si è avvalsa sia dell’intelligenza artificiale che del metodo di machine learning, capace di valutare l’età dei testi sacri a partire dalle immagini delle scritture ed in particolare il loro riconoscimento avviene tramite una identificazione di parametri quantitativi e non soggettivi. Quindi questo permette di tarare il risultato ottenuto dall’intelligenza artificiale con la datazione al radiocarbonio 14, ossia se ad esempio se si è classificato un frammento con il radiocarbonio, successivamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale sono stati raggruppati altri 50 frammenti che avevano le stesse caratteristiche”.

In definitiva lo studio condotto su 135 rotoli del Mar Morto, in moltissimi casi, ha dimostrato che i risultati fisici, ottenuti con la datazione al radiocarbonio e poi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, hanno evidenziato che i manoscritti sono di circa quasi un secolo più antichi di quanto si pensasse.

I manoscritti in scrittura di tipo asmoneo, normalmente datati tra 150-50 a.C., risultano a volte antecedenti anche alla metà del II secolo a.C. (cioè intorno al 175-150 a.C. o anche fine III secolo a.C.), ed anche la scrittura erodiana è risultata più antica del previsto, evidenziando una coesistenza dei due stili già dalla fine del II secolo a.C.

Riprendendo il metodo dell’intelligenza artificiale utilizzata si deve menzionare il sistema Enoch realizzato dall’Università di Groningen. A tal proposito la professoressa Degano ha poi concluso: “tutti gli elementi chimico-fisici raccolti sono stati indispensabili per ottimizzare questo modello che si basava sul machine learning per valutare l’età dei manoscritti ed è stata ottenuta una precisione unica mai raggiunta prima, di circa più o meno 30 anni con una finestra di 60 anni, superando talvolta l’accuratezza delle stesse tecniche radiometriche. Un metodo evolutivo, ha continuato la Degano, che in prospettiva futura potrà sia essere utilizzata per completare la datazione per i restanti manoscritti del Mar Morto, che per qualsiasi altro tipo di scrittura antica in modo assolutamente affidabile.