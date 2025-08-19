I russi sull’ipotesi incontro fra leader: “Putin buon negoziatore”

Voci da Mosca dopo il vertice a Washington

Mosca, 19 ago. (askanews) – I russi sono favorevoli all’incontro faccia a faccia fra Putin e Zelensky, fra qualche scetticismo sui risultati pratici del vertice.”Penso che il contatto sia comunque un buon segno. E dato che Putin è un buon negoziatore, penso che ci sia qualcosa da aspettarsi. Il risultato potrebbe essere molto buono, dato che noi siamo in una posizione molto favorevole”, dice Svetlana Shvedova, agente immobiliare.”Penso che sia un’ottima idea, dato che arriveranno a un risultato finale: un cessate il fuoco. È fondamentale affinché l’operazione militare speciale abbia finalmente fine”, dice Tatiana, manager.Invece per Kseniya, manager, Zelensky “è rimasto illegalmente al potere politico. Quindi non credo che dovrebbe incontrarlo. Che prima gli ucraini eleggano un altro presidente legittimo, e poi i presidenti potranno incontrarsi””Non credo che ci riusciranno a causa della loro intolleranza reciproca. Non porterà a nulla” è convinto Ilya Denisov, studente.