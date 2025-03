I salti mortali di Trump

Nell’opera lirica Rigoletto, Giuseppe Verdi fa cantare al Duca di Mantova la celebre aria che descrive una particolarità del modo di agire del sesso debole -si fa per dire- assurto cosi a sua peculiarità. È la capacità di stravolgere il proprio tono di voce e il pensiero, nel senso di saper passare dal bianco al nero senza alcun Indugio o altro impedimento. Qualcosa dello stesso genere di quanto accennato nella nota di ieri, nelle ultime ore è stato protagonista di una forma di rivoluzione che, paragonata a quella di Copernico, appare ancora più drastica. Il Capo Tribù degli “amerikani”, Trump Biondo, che nella loro lingua significa “molto dannoso” ha fatto un’ inversione a 360° del suo programma di intervento per tentare di risolvere il caso dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Lo stesso che nelle masserie viene paragonato al salto del capretto. Quest’ ultimo é dello stesso tipo di quello che compiono gli esseri umani, definendolo salto mortale. In definitiva lo sconvolgimento dei programmi a cui si riferisce l’introduzione é di una portata tale che legittimerebbe gli avventori di un trani operante in Lombardia a utilizzare l’ espressione: “è notte o è giorno?” Viene da chiedersi se questo scambio di proposte tra il Biondo di Washington e lo Zar di Mosca serva davvero o se sia solo una forma di interlocuzione perchè nessuno dei due sa realmente che pesci prendere. Probabilmente i due attori che vogliono sostituirsi con non poca presunzione a chi dovrebbe togliere i peccati del mondo, stanno peccando de hubris. L’ augurio é che non sprechino un’alta opportunità: non è scontato che possa verificarsi un’altra occasione del genere. In tal caso potrebbe non valere il vecchio detto del villaggio “non c’è due senza tre”.