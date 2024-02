I Santi Francesi arrivano live in autunno con il “Club Tour 2024″

Roma, 15 feb. (askanews) – A pochi giorni dalla conclusione di Sanremo, i Santi Francesi, tra le rivelazioni della kermesse grazie agli ottimi riscontri ottenuti dal brano “L’amore in bocca” e dall’esibizione con Skin sulle note di “Hallelujah”, annunciano un “Club Tour 2024” che in autunno li vedrà protagonisti sui più importanti palchi d’Italia.

Il tour del duo composto da Mario Francese e Alessandro De Santis farà seguito a “L’amore torna. Piccole liturgie musicali”, quattro showcase intimi che hanno registrato il sold out in pochi secondi e che a marzo prenderanno forma il 15 e 16 marzo a Milano, nella Chiesa di San Vittore e 40 Martiri, e il 20 e 21 marzo a Napoli, nella Chiesa San Giuseppe Le Scalze.

Questo il calendario completo del club tour prodotto da Vivo Concerti: 20 novembre Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia; 23 novembre Padova, Gran Teatro Geox; 26 novembre Firenze – Tuscany Hall; 29 novembre Bologna – Estragon; 3 dicembre Molfetta (Ba) – Eremo Club; 5 dicembre Napoli – Casa della Musica; 10 dicembre Milano – Fabrique; 13 dicembre Roma – Atlantico Live (biglietti in vendita solo su Ticketone.it dalle ore 14 del 16 febbraio. Apertura prevendite online sugli altri circuiti e nei punti vendita autorizzati alle ore 11 di mercoledì 21 febbraio).

Dopo Sanremo i Santi Francesi hanno scelto come prima cosa di raccontare e raccontarsi attraverso la musica con quattro show intimi nelle chiese, per poi dare sfogo alla loro energia live sui palchi dei club. “La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni – hanno detto – Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club”.