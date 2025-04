I settori in crescita e quelli in calo in Italia secondo l’Istat

In un contesto economico sempre più mutevole, il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2025 dell’Istat offre una fotografia precisa su quali comparti stiano vivendo un’espansione e quali, invece, soffrano una contrazione. In parallelo, settori digitali come quello dei giochi d’azzardo e delle slot online continuano a generare numeri significativi, evidenziando una trasformazione profonda delle abitudini dei consumatori.

I settori che crescono: farmaceutico e alimentare al comando

Tra i comparti che mostrano una tendenza positiva spicca l’industria farmaceutica, che ha visto le multinazionali estere contribuire al 57% delle esportazioni e a quasi l’80% delle importazioni del settore. Si tratta di un chiaro segnale della sua forte integrazione nei mercati internazionali e di una crescente rilevanza nel tessuto produttivo nazionale.

In parallelo, anche l’industria alimentare ha registrato dati incoraggianti, con un aumento dell’integrazione commerciale del 23,2%. Questo successo è legato sia alla qualità riconosciuta del Made in Italy nel mondo, sia alla capacità delle imprese del settore di adattarsi a nuove esigenze e gusti dei consumatori globali.

Il boom del digitale: focus sui giochi online

Nel panorama dei settori in crescita non si può ignorare il comparto del gioco online, trainato soprattutto dalle slot, che rappresentano oggi il 65% del mercato iGaming in Italia. Secondo i dati raccolti nel 2024, la spesa complessiva degli italiani per il gioco d’azzardo ha raggiunto i 150 miliardi di euro, con una previsione di superare i 160 miliardi entro fine 2025.

A fronte di una diminuzione del numero di giocatori attivi mensili, si registra un aumento della spesa media per utente. Questo fa emergere due elementi: da un lato, la crescente fidelizzazione dei giocatori abituali; dall’altro, la necessità di un’attenzione particolare al tema del gioco responsabile.

I settori in calo: tessile, carta e stampa soffrono

Di contro, l’Istat segnala un calo importante per il comparto tessile e dell’abbigliamento, in particolare a causa della diminuzione delle esportazioni verso mercati chiave come la Francia. Le difficoltà sono legate anche alla concorrenza globale e alla crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, che penalizza i modelli produttivi tradizionali.

Anche il settore della carta e della stampa sta vivendo un periodo di contrazione, con una riduzione evidente del grado di integrazione commerciale, causata da una continua digitalizzazione dei consumi informativi e pubblicitari.

Il commercio al dettaglio registra segnali misti. A febbraio 2025 le vendite sono rimaste stabili in volume rispetto al mese precedente (+0,1% in valore), ma su base annua il calo è del -1,5% in valore e del -2,5% in volume, coinvolgendo sia i beni alimentari che quelli non alimentari. Un dato che segnala la fragilità dei consumi interni in questo momento storico.

Uno sguardo al futuro: tra innovazione e responsabilità

L’economia italiana sta vivendo un momento di forte trasformazione. Mentre settori consolidati come quello alimentare e farmaceutico trainano la crescita, altri come il tessile e la stampa faticano ad adattarsi. Allo stesso tempo, le slot online e l’intero ecosistema del gioco digitale si affermano come protagonisti di una nuova economia, non senza criticità. In questo scenario, sarà fondamentale per imprese e istituzioni accompagnare la transizione, sostenere l’innovazione e monitorare con attenzione i settori in espansione per garantirne uno sviluppo sano e sostenibile.