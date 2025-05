“I Sigilli dei Papi” testimoni della storia millenaria: una mostra inedita all’Archivio di Stato di Salerno

A Salerno arrivano per la prima volta “I Sigilli dei Papi”, una mostra senza precedenti che esplora l’affascinante universo della diplomatica pontificia attraverso una collezione inedita di sigilli papali in cera, piombo e metalli preziosi, autentici testimoni della storia millenaria della Chiesa. L’esposizione sarà allestita nell’Archivio di Stato di Salerno, in Piazza Abate Conforti 7, dal 17 al 30 maggio, con ingresso gratuito. L’inaugurazione ufficiale della mostra è prevista per sabato 17 maggio alle 10. Nell’occasione sarà presentato il volume I Sigilli dei Papi, scritto da Alessio Scarpa, frutto di anni di studio dedicati a un tema tanto specifico quanto ricco di significato. Il libro rappresenta un viaggio nel tempo attraverso le testimonianze materiali lasciate dai pontefici nel corso dei secoli, raccontando non solo l’evoluzione tecnica del sigillo, ma anche il contesto storico, religioso e politico che ne ha determinato la forma e l’uso. La mostra, che per la prima volta rende accessibile al pubblico una selezione così significativa di sigilli papali, intende raccontare l’evoluzione tecnica, simbolica e giuridica della cancelleria pontificia. Attraverso dettagli finemente incisi nella cera, nel piombo o nei metalli nobili, ogni sigillo diventa una porta d’accesso alla storia della Chiesa e del papato, contribuendo a ricostruire vicende, autorità e significati spirituali. L’allestimento è pensato per offrire un’esperienza immersiva capace di avvicinare tanto gli studiosi quanto gli appassionati di storia ei visitatori curiosi.