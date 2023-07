I Suv Jeep protagonisti degli Xmasters

TORINO (ITALPRESS) – E’ andata in archivio a Senigallia (An) la dodicesima edizione estiva degli Xmasters, un grande successo che ha coinvolto circa 80.000 persone. Straordinaria, dunque, l’affluenza di pubblico all’interno dei 40.000 m2 del beach village che ha ospitato attività sportive, lezioni di yoga in compagnia degli insegnanti più in voga del momento e offerto la possibilità di testare e-surf ed e-foil oltre a surf, kitesurf, sup e altri sport acquatici. Tra i temi dell’evento totalmente plastic free, una particolare attenzione all’ambiente, espressa anche attraverso la presenza del brand Jeep, che ha intrapreso un percorso verso la libertà a zero emissioni: la sfida di coniugare i valori proverbiali del marchio di autenticità, avventura, libertà e passione con la sostenibilità. Il pubblico ha già dimostrato di apprezzare questo impegno: non a caso, con la gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid e con Avenger, l’Auto dell’Anno 100% elettrica, Jeep ha dominato anche a giugno – con una quota che in Italia sfiora il 14% – ­­il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ovvero tutti i veicoli dotati di una spina di ricarica.

Il pubblico ha potuto provare le leggendarie performance 4×4 di Jeep su un percorso off road allestito sulla spiaggia in riva al mare. Il tracciato ha consentito di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo. Protagonista dei test drive la gamma di SUV 4xe, che identifica l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, l’ammiraglia Grand Cherokee e l’icona Wrangler 4xe, che ha catturato gli sguardi sulla spiaggia marchigiana.

