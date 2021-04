“I talenti del reddito di cittadinanza in azione”, domani la conferenza stampa all’Interporto di Nola

Venerdì 9 aprile alle ore 10, presso il palazzo Convegni dell’interporto di Nola, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “I talenti del reddito di Cittadinanza in azione: Progetto Ri-Parti Con l’Export”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, ICE -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e CIS Interporto Campano.

Il programma dei lavori prevede tra i saluti Alfredo Gaetani, presidente Interporto Campano, e Ferdinando Grimaldi, presidente Cis Nola.Introduce Carlo Maria Ferro, presidente ICE, con Michele Raccuglia, responsabile Area Territoriale Campania – Calabria ANPAL Servizi. Interventi di Giuseppe Romano, presidente del Consorzio ASI di Napoli, e Claudio Ricci – AD CIS Nola- Interporto Campano.

Conclusioni affidate ad Antonio Marchiello, assessore al Lavoro, Attività Produttive e Demanio della Regione Campania. Modera Daniele Trosino, responsabile Relazioni Esterne ed Ufficio Stampa Cis Interporto Campania.

Durante la conferenza stampa sarà presentato il Corso di Specializzazione Export & Comunicazione Digitale per l’Estero – Marketing Manager, che si pone l’obiettivo di far nascere e crescere sul territorio campano 40 futuri manager dell’export, mediante una formazione mirata con fasi d’aula e stage. Un mix tra formazione specialistica e attività sul campo quali: esercitazioni, case studies, collegamenti con uffici esteri ICE, incontri con associazioni e realtà aziendali e un percorso di stage presso le aziende del territorio. Destinatari dell’intervento: soggetti di età max 34 (35 non compiuti alla data di scadenza dell’avviso): prioritariamente a disoccupati e inoccupati, beneficiari del RdC; successivamente a «disoccupati o inoccupati» (GG e Naspi) regolarmente iscritti ai CpI.

I candidati devono avere i seguenti requisiti: titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore; buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo di accesso B1). Durata del percorso di circa 6 mesi, 330 ore di formazione in aula (considerato il periodo di emergenza Covid19 le attività potrebbero iniziare online), 2 mesi tirocinio presso un’azienda (240 h).

La Regione Campania ha cofinanziato l’iniziativa assicurando l’erogazione di un’indennità di frequenza di € 2,50/h ai partecipanti. È possibile candidarsi fino al 17 aprile 2021 dopo aver effettuato la registrazione al portale Clic Lavoro Campania https://lavoro.regione.campania.it//

Durante la conferenza sarà garantito il rispetto delle norme relative all’emergenza Covid 19 (Sanificazione degli ambienti prima dell’evento, la misurazione della temperatura corporea all’accesso, distanziamento sociale secondo norma, presenza negli ambienti di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani con % di alcool etilico non inferiore al 70% ).