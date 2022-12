I tanti volti della democrazia

Quattro ceffi georgiani sorpresi a rubare in appartamenti di Colleverde a Roma. Tre di loro sono più che pregiudicati Per consentirgli di continuare a rubare, non li hanno sbattuti in galera, ma semplicemente denunciati. È una cattiva interpretazione della democrazia che premia i delinquenti e penalizza la gente perbene che ne subisce la violenza. Ci sono tante brave persone nell’Europa dell’Est ma come dappertutto ci sono anche delinquenti, che non vanno a rubare in Francia, Spagna e nei paesi del nord dove la legga è rispettata. Vengono da noi, dove “prima gli italiani” significa che saremo i primi a essere aggrediti e violentati. Tutto questo avviene perché le carceri sono congestionate. Poveri noi.

Un principe Fa risuscitare Hitler e un gruppo di fanatici stava per restaura il nazismo. La Germania perde il pelo – Negli anni 60 Salce ci fece un film comico, tanto inverosimile era considerata l’eventualità. La storia si stava ripetendo. il Kaiser Einrich XIII Reuss von Greiz ha 71 anni, fuhrer è un generale in pensione. fondato un movimento armato ad alto livello. Coinvolti ex deputati, erano in procinto di fare un colpo di stato. Tremila agenti sono arrivati appena in tempo per arrestarli tutti. Individuate centinaia di sedi, sequestrate decine di depositi di armi. Tra i cospiratori c’è un russo. Non poteva mancare un italiano. Sembra una farsa, ma è la minaccia terroristica più grave del dopoguerra.

Cristiano Ronaldo ingaggiato dall’Al Nassr di Riad. Percepirà uno stipendio di 200 milioni di euro esentasse l’anno Perché tanti soldi? Ne bastava un decimo. Sempre esagerati questi nuovi ricchi. È stato un grande campione, ma ora ha 37 anni, alla fine della carriera. Infatti, non ha più una squadra, non è più conteso. Nella nazionale portoghese viene sostituito e finisce la partita con la Corea in panchina. Ha un carattere capriccioso, come, immagino, tutti coloro che hanno guadagnato un miliardo durante la carriera. Troppo generosi questi sauditi che lo ingaggiano fino a 40 anni. Come mai con Renzi sono stati così parsimoniosi? Gli danno appena 80mila € a conferenza, Una miseria in confronto.

Una lezione di civiltà da parte della squadra giapponese che lascia Doha dopo aver perso ai rigori contro la Croazia I tifosi non hanno rotto le poltroncine per la rabbia, come avviene da noi. Prima di lasciare lo stadio hanno pulito dove sedevano e i giocatori lo spogliatoio come gli alunni l’.aula. Per scusarsi della sconfitta l’allenatore si è inchinato davanti al pubblico che ha seguito la squadra in Qatar. È commovente questo esempio di civiltà, educazione e rispetto che non ci sono più dalle nostre parti e sostituiti da insulti razzisti, di risse a coltellate e violenze tra delinquenti che si credono sportivi. Purtroppo è lontano il tempo in cui fummo faro di civiltà e anche popolo di eroi, poeti, santi e navigatori.

Non si preoccupi, Presidente, per la minaccia di morte di chi è talmente idiota da farsi individuare dopo poche ore È un’usanza italica nata tanti anni fa, non c’è bisogno che qualcuno inciti. Sappiamo odiare da soli, come un tempo la gestapo. E ci è rimasta l’abitudine. Da quando non ci sono più le brigate rosse né quelle nere non si uccide più nessuno per motivi politici. Che cosa dovrebbe dire la Senatrice Liliana Segre, che, a 92 anni, ne riceve da quando è scampata ad Auschwitz? E Laura Boldrini? E Rosy Bindi? Negli stadi si augura tutto il male possibile agli avversari, specie se di colore. Di recente – non si ricorda? – siamo diventati razzisti. C’è chi, nonostante la vita da cani, odia persino i migranti.

Un’associazione a delinquere influenzava la politica del Parlamento europeo per mentire sui diritti umani nel Qatar Gridiamo allo scandalo, ma siamo noi ad averli eletti. Ormai la corruzione è un peccato veniale. Sono coinvolti un ex parlamentare italiano con moglie e figlia. Trovate dalla polizia belga in casa a Bruxelles 600mila euro in contanti. Era una mazzetta dell’emirato. La famiglia è stata arrestata a Calusco d’Adda (Bergamo). Coinvolti anche un sindacalista e assistenti. Persino la vice presidente greca dell’Assemblea Dovevano indurre l’Europarlamento che la Coppa del Mondo a Doha ha migliorato la condizione della donna. È una sonora bugia. Ma per soldi – tani – che ci si perde a fingere?

Un camionista tedesco investe e uccide l’ex campione di ciclismo Rebellin e fugge. La Germania non lo può estradare Perché il loro codice penale non prevede, come da noi. l’omicidio stradale. Quindi, , seppure col morto, non c’è solo la denuncia ma non l’arresto. Sarebbe un incidente se non si fosse accorto del tamponamento e non fosse sceso a vedere che cosa era successo. Quel camionista è un criminale perché ha visto Rebellin per terra e la bici distrutta. Anziché chiamare soccorsi, è risalito sul TIR e ha proseguito lasciando il povero ciclista già morito sull’asfalto o solo agonizzante. Magari si poteva salvare. Oggi i delinquenti non sono scaltri come un tempo. Ci sono telecamere ovunque.