I termostati di nuova generazione

Il termostato della caldaia di casa un tempo serviva a una singola attività: monitorare la temperatura all’interno dell’ambiente, per attivare o spegnere l’impianto di riscaldamento. Oggi le cose sono decisamente cambiate ed è possibile installare termostati di ultima generazione che possono essere utilizzati per moltissime altre funzioni: consentono di ottimizzare i consumi energetici, ridurre le emissioni inquinanti e aumentare il comfort degli ambienti domestici.

Cosa fanno i termostati oggi

I termostati contemporanei sono muniti di alcune funzionalità in più, che permettono di vivere la propria abitazione con maggiore comfort. Nella gamma di prodotti Ariston si trovano varie opzioni di termoregolazione attraverso le quali controllare e gestire in modo smart il riscaldamento di casa. Con le App Ariston NET e Aqua Ariston NET puoi trasformare la tua vita all’insegna della semplicità e del comfort termico: gestisci i tuoi prodotti a distanza, risparmia energia e ricevi assistenza costante da tecnici qualificati. Grazie ai report dettagliati e alle statistiche raccolte potrai infatti approfondire l’andamento del tuo fabbisogno energetico (in KwH o Euro). In questo modo potrai essere più consapevole dei tuoi consumi e risparmiare sulla bolletta. Potrai inoltre controllare l’acqua calda disponibile per una doccia, verificare quali siano le fonti di riscaldamento attive e gestire diverse fonti di energia contemporaneamente.

Fra le alternative non manca il classico termostato per la caldaia manuale, un modello davvero semplice da usare. Oppure, puoi scegliere il termostato ambiente: un’alternativa più sofisticata per configurare gli orari di funzionamento degli impianti in base alle tue esigenze e monitorare i parametri e il funzionamento dell’impianto.

Consumare meno con un termostato intelligente

Sapevi che regolando il termostato si può consumare di meno? già da tempo i termostati consentono di programmare in anticipo il riscaldamento in base alle proprie esigenze. Si tratta comunque di una programmazione preimpostata, che non permette rapide modifiche da remoto . Oggi, grazie all’Intelligenza Artificiale e alle funzioni di Geo-Fencing, Ariston NET è in grado di apprendere e memorizzare le tue abitudini di utilizzo con i prodotti connessi, offrendoti programmazioni personalizzate che si auto-regolano e aggiornano costantemente. La funzione di Geo-Fencing imposta infatti un perimetro virtuale attorno alla tua abitazione: in questo modo l’App potrà modificare la temperatura di casa e creare una programmazione settimanale in base a dove ti trovi. L’App è in grado di capire quando stai per rientrare a casa, assicurandosi che il riscaldamento sia acceso. Il riscaldamento verrà invece impostato su temperature inferiori quando esci di casa, garantendoti il massimo comfort. Grazie all’autoregolazione della temperatura e ai report sui consumi personalizzati in base alle tue esigenze e ai tuoi comportamenti, avrai quindi le migliori prestazioni e un risparmio in bolletta.

Gestire più installazioni

Nei contesti abitativi degli ultimi anni, siano nuove costruzioni o ristrutturazioni, difficilmente l’idea progettuale prevede l’installazione della sola caldaia per gestire il comfort di casa. Oggi gli impianti sono sempre più complessi e spesso costituiti dalla combinazione di più prodotti per realizzare una soluzione fatta su misura per le esigenze dei clienti e per fare in modo che rispettino gli standard più elevati in termini di qualità, innovazione ed efficienza energetica. Con i termostati Ariston è possibile gestire in modo efficiente qualsiasi tipo di impianto termico, creando un sistema di controllo fino a 6 zone. Ciò consente di gestire diverse fonti di energia in maniera ottimale, infatti, oltre alla programmazione oraria, con questi dispositivi moderni è possibile visualizzare report dettagliati, per monitorare i consumi energetici e gestire il proprio impianto per il massimo comfort e sicurezza.