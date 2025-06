I tre siti nucleari iraniani colpiti negli attacchi Usa

Immagini satellitari mostrano i punti danneggiati a Fordow

Fordow, 22 giu. (askanews) – Sono tre i siti nucleari iraniani colpiti dagli attacchi degli Stati Uniti, si tratta di Fordow, Natanz ed Isfahan, su cui è stato sganciato “un carico completo di bombe”.Le immagini satellitari mostrano due punti danneggiati agli ingressi del sito nucleare sotterraneo di Fordow, dopo che i raid aerei statunitensi hanno preso di mira l’impianto.Le immagini prima e dopo l’attacco sembrano anche mostrare danni alla montagna stessa sotto la quale si trova Fordow. Senza questi tunnel di accesso significa che l’Iran dovrebbe scavare l’impianto per raggiungere qualsiasi cosa al suo interno.L’Iran non ha ancora fornito una valutazione dei danni.Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver utilizzato per l’attacco i bombardieri stealth B-2 e bombe “bunker buster” da 30.000 libbre, unendosi formalmente all’offensiva aerea israeliana.