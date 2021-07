I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per le aziende

Quando arriva il momento di scegliere un’automobile da noleggiare a lungo termine per la propria attività bisogna prendere in considerazione tutta una serie di aspetti, necessità e parametri. Quel che è certo è che si tratta di un passaggio cruciale e lo dimostra la grande incertezza su cosa scegliere e su quale aspetti siano da privilegiare rispetto agli altri. Ci sono soluzioni economiche, auto che consumano meno perché alimentate in modo green e sostenibile oppure ancora modelli eleganti e di rappresentanza che possono essere sfoggiati per incrementare l’autorevolezza del brand e fare invidia ai diretti competitor. Avere una o più vetture a disposizione è essenziale per un’azienda che abbia spesso la necessità di far viaggiare i propri collaboratori.

Cosa è compreso nella formula del noleggio di una vettura

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine per aziende sono molti. Soprattutto sarà utile sottolineare come optando per questa formula si potrà usufruire di un piano ‘all inclusive’, in grado di ridurre in maniera sostanziale le incombenze burocratiche. Si viene infatti sollevati da molti oneri che invece sono caratterizzanti la formula del tradizionale acquisto.

Nel canone mensile da corrispondere a scadenze regolari saranno infatti compresi manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza autostradale, sostituzione del veicolo in caso di necessità, assicurazione e bollo necessari per circolare su strada in sicurezza. Tra le altre cose, non si avrà neppure il problema relativo alla svalutazione dell’automobile, che sempre si verifica con il trascorrere del tempo (alla fine del contratto la vettura viene restituita senza costi aggiuntivi). Per ogni noleggio viene offerta la possibilità ai clienti di cambiare marca o tipo di vettura, inoltre nello specifico per le aziende vi sono anche dei vantaggi di tipo fiscale. Questi ultimi riguardano in particolare la detraibilità di certi costi, sia che si opti per un canone annuale che per uno di tipo mensile. Esistono piattaforme specializzate per accogliere gli utenti in cerca delle migliori offerte per le diverse tipologie di brand e modelli, ad esempio sarà possibile ottenere info utili sul sito di noleggio a lungo termine per aziende GOcar. Si va da un periodo minimo di 24 a uno massimo di 60 mesi.

Quali sono le differenze tra il noleggio auto e l’acquisto

Scegliere di acquistare delle vetture nuove di zecca per i dipendenti dell’azienda comporterebbe un investimento molto grosso in denaro, inoltre tutte le assicurazioni e le riparazioni così come la manutenzione e gli altri costi richiesti nel tempo dal veicolo resterebbero a carico dell’utente. Con il noleggio auto a lungo termine per aziende si viene invece svincolati da qualsiasi pensiero di questo tipo: si possono agevolmente pianificare i costi di gestione del parco macchine ed è la presenza del canone mensile fisso oltre che l’attivazione di un pacchetto di servizi ad hoc a garantire l’eliminazione di spese extra e a ridurre i disagi connessi a eventuali imprevisti. Vi è in più una ridotta esposizione bancaria dal momento che è il locatore che acquista il veicolo.