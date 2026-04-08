I vantaggi dell’acquisto del credito d’imposta per le imprese nel 2026

Il mercato dei crediti aziendali sta cambiando e anche nel 2026 ci sono delle novità; quello che fino a qualche anno fa sembrava un meccanismo riservato ai grandi gruppi, oggi è più accessibile anche per le PMI.

A trainare il tutto è l’idea che un’impresa che ha accumulato crediti d’imposta, magari da lavori edilizi o da incentivi energetici, può non avere la capienza fiscale necessaria per utilizzarli nella sua interezza e preferisce trasformarli in liquidità.

Ecco perché tra le opportunità, quella dell’acquisto del credito d’imposta è un mercato in crescita per chi ha IRPEF, IVA e contributi previdenziali da pagare. Acquistando a sconto si compensa il debito fiscale e ci si guadagna. Ma cosa c’è da sapere?

Il vantaggio sulla gestione del cash flow

La possibilità di comprare un credito fiscale certificato pagandolo meno del valore nominale offre un vantaggio significativo che viene percepito già dal primo utilizzo. Le PMI e le aziende che riescono a prevedere e programmare le uscite con anticipo utilizzano lo strumento per poter compensare le imposte utilizzando crediti acquistati a condizioni favorevoli.

Nessun escamotage: è tutto previsto dalla normativa e viene seguito attraverso passaggi tracciati. In una fase in cui i margini si assottigliano e ogni voce di costo pesa, anche pochi punti percentuali di risparmio diventano rilevanti.

Non è necessario essere una grande azienda. Basta avere un minimo di capacità di spesa e una visione anche solo a medio termine della propria posizione fiscale. Il resto lo fanno le piattaforme digitali specializzate, che oggi rendono l’intero processo molto meno ostico di quanto si pensi.

Sicurezza e trasparenza come pilastri

Per potersi muovere con tranquillità è importante affidarsi a servizi strutturati che prima di concludere qualsiasi operazione eseguono verifiche fiscali e tecniche attraverso tutta la documentazione. Con il supporto di esperti qualificati si ottiene la validazione di ogni credito e solo dopo questa fase il trasferimento può avvenire con una tracciabilità totale.

Ad occuparsi di questa attività, tra gli altri, è TeamSystem che, come operatore, ha costruito un modello di questo tipo con un mediatore creditizio e una squadra di assistenza che segue l’intero processo.

Il ruolo dei professionisti

Esperti come commercialisti, consulenti fiscali e tecnici conoscono bene il mercato dei crediti d’imposta andando oltre alle semplici normative. Il loro compito è orientare il cliente nella vendita o nell’acquisto tutelandolo con una consulenza strategica che può ripagare già dopo poco tempo.

Quando conviene davvero acquistare?

Non è sempre conveniente acquistare crediti fiscali; conviene se c’è una posizione debitoria chiara e prevedibile e quando si riesce ad acquistare a condizioni tali da generare un netto risparmio effettivo. Conta anche la qualità di ciò che si compra perché non tutti i crediti sono uguali; per questo affidarsi a piattaforme specializzate è fondamentale.

Dati alla mano e con un quadro più chiaro dopo il primo trimestre, possiamo dire che il 2026 non è un anno da subire passivamente sul fronte dei crediti fiscali poiché le opportunità ci sono sia per chi vende sia per chi compra. Il consiglio è però di affidarsi solo a specialisti e a strumenti qualificati per non sbagliare.