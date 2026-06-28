“I Venerdì di Ercolano”, in scena negli Scavi spettacoli serali con “Amore e Guerra”





Il Parco Archeologico di Ercolano inaugura la stagione estiva avviando la rassegna I Venerdì di Ercolano, giunta alla sua nona edizione, un ciclo di serate che trasformerà il sito archeologico in un palcoscenico d’eccezione. Il filo conduttore dell’edizione 2026, Amore e Guerra, esplora il legame tra eros e polemos attraverso sette performance artistiche. Tra le rovine romane illuminate per l’occasione, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica che intreccia lo spettacolo dal vivo – teatro, danza, musica – con la suggestione di uno dei siti patrimonio Unesco più straordinari al mondo. “Con “I Venerdì di Ercolano” il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. Il tema di quest’anno, Amore e Guerra, invita a riflettere sulla complessità dell’esperienza umana attraverso il potere evocativo dell’arte”, ha detto Federica Colaiacomo, direttrice del Parco Archeologico di Ercolano.

Ogni venerdì sera, a partire dal 3 luglio e per tutta l’estate, il Parco di Ercolano diventerà teatro di appuntamenti con le più diverse forme espressive: teatro, danza, musica dal vivo e illuminazione artistica dei monumenti. Un progetto che restituisce il sito alla città e ai suoi visitatori in una dimensione inedita, dove la bellezza dell’antico dialoga con la creatività contemporanea, valorizzando l’area archeologica attraverso la luce e la narrazione artistica