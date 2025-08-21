I veri motivi delle guerre in corso

Vuole la leggenda che il capo clown di un grande circo molto importante, avendo convocato una riunione di suoi collaboratori, si premurasse subito di raccomandare ai convenuti di tenere un comportamento serio, anche se quel gruppo di prassi non lo faceva. A nulla valse quell’invito e anziché calmare i bollenti spiriti dei partecipanti a quel consesso, li infervorò ancora di più, se possibile. Il mondo, già esasperato per le guerre che si stanno combattendo, con tutti gli annessi e connessi, avrebbe bisogno di teste tenute al freddo, senza la propensione a scrollarsi di dosso le responsabilità di decisioni dissennate e disastrose, come regolarmente sta facendo. Autore principale di tali siparietti è Trump, che a tal riguardo sta dimostrando di saperla lunga. Non soddisfatto, ne ha indottrinato un bel numero di suoi parigrado. Allo stato, per via di operazioni del genere che hanno un’ evoluzione temporale valutabile oramai in termini di ore e non più di giorni, buona parte dell’Occidente si sta candidando al tuffo nel piccolo specchio d’acqua dalla sommità dell’ alto scoglio che lo sovrasta. Volendo considerare con maggior perizia cosa sta accadendo ora sia in Europa a nord est, sia in medioriente si ha modo di constatare che i motivi originali che hanno scatenato quelle guerre hanno ceduto il passo a tutt’altro tipo di sollecitazioni, in primis all’auri sacra fames. Scendendo nel dettaglio, a Washington, prima di arrivare all’imitazione grottesca di Ponzio Pilato, facendo capire che la vicenda ucraina la dovevano seguire i suoi omologhi europei, senza ripeterlo, ha fatto capire che il suo interesse era di portare a casa una specie di stabilito di acquisto di armi, per ora sine nomine, del valore di 100 miliardi di.dollari. Tra qualche ora certamente verranno alla luce precisazioni, conferme e smentite da tutte le parti in causa, come da copione. Per non essere da meno, quanti sono impegnati in Medioriente a modellare tutto ciò che è ancora magmatico, si stanno adoperando per arrovellare ancor più i contrasti in essere: al momento sembra che la possibilità della creazione di uno stato palestinese sia finito in stand by. Attualmente tutto sembra andare in direzione opposta a quella prospettata. L’ unica spiegazione proponibile per chiarire, almeno di massima, è che gli opposti talvolta coincidono. Sebbene ciò non sembri attinente con quanto fin qui riportato. Intanto si sta concludendo un’altra settimana e a giorni sarà settembre. Tempus fugit e l’umanità lo insegue.