I voli di Francesco e Giorgia, mescolando sacro e profano senza riserva 

Gli italiani e non solo loro staranno facendo, oggi che è sabato, il punto sulle attività del Paese nella prima settimana di ripresa delle attivitá, tutte e nessuna esclusa. C’è n’è per tutti i gusti e …disgusti: c’è solo l’imbarazzo della scelta.. Pour entrer, come dicono i cugini che stanno dopo il Frejus, giusto per rimanere ben ancorati alla realtà, l’ Italia, e il resto d’ Europa non è stato da meno, negli ultimi mesi, con l’ impennata di violenza e di inciviltà subiti, che ha fatto raggiungere loro picchi che, a memoria d’uomo, non ne trovano facilmente di simili. Per completezza di informazione, quelle espressioni umane nel resto del mondo sono già da tempo pane quotidiano. Non pertanto legittimano quella che fino a qualche tempo fa era la crème de la crème della specie più evoluta a adeguarsi. Proprio questa mattina, ai tavolini del Bar Centrale del villaggio, sedeva una compagnia eterogenea nell’ attesa di essere servita del caffè ordinato. Quei compagnucci di tressette erano piuttosto assortiti e stavano tirando le somme di quanto il leone, simbolo agostano per eccellenza, avesse lasciato sul campo, nel vero senso del termine. Purtroppo l’affermazione non è per nulla inadeguata, perché di situazioni in grado di stare in posizione eretta ne stanno rimanendo sempre meno. Nel tentativo di dare a quell’ auditorio una spiegazione del tipo pane al pane e vino al vino, il cantiniere del posto ha ribadito che, così come ogni botte da il vino che contiene, è altrettanto incontrovertibile che, quando a essa si toglie il tappo che sta nella parte più bassa del tompagno- il fondo -insieme con quel nettare degli dei, il vino, viene fuori anche lo sterco dei diavoli, la fecce. Così sta succedendo con sempre maggior frequenza anche nella società del giorno d’oggi. Comunque bisogna andare avanti e sarà bene serrare il più possibile i ranghi e prepararsi ad affrontare un periodo piu che impegnativo di cui neppure si riesce a intravedere la fine. Con una condotta che avrà gioco non facile a darne conto al suo mandante, quello che ha il suo quartiere generale fuori di questo mondo, Francesco sta facendo, sia perdonato il paragone irriverente, come l’ Uselin de la Comare. Tale arcinoto protagonista del brano musicale della tradizione popolare veneta, volava da tutte le parti, fuorché dove avrebbe già da dovuto già da tempo dovuto fare un salto. Così da oggi è in trasferta in Mongolia e in Ucraina,che se la vedessero alcuni degli altri inquilini della Sacra Città oltre il Tevere. Precisamente Monsignor Zuppi, aiutato da remoto dal Segretario di Stato, Monsignor Parolin, che deve, per fortuna, averci preso anche gusto. La Giorgia italiana, ben diversa dalla protagonista del celebre brano musicale nella mente di Ray Charles, osserva altri riti, da intendersi procedure, certamente più concrete e produttive. Vola dove c’ è da volare, cioè dove esistano occasioni vantaggiose in tutti i sensi da cogliere a volo: dopo Caivano, Atene, purché il Paese sia presente, quando più, quando meno con fattività e coerenza. Lo studio Ambrosetti, che ieri mattina ha aperto il forum annuale di Villa D’Este, a Cernobbio, sul lago di Como, ancora una volta ha accolto il Gotha dell’ economia, della finanza e della politica, nazionale e internazionale. I lavori sono iniziati con l’ intervento del Premier Zelensky in collegamento da Kyiv. Grande propositività da entrambi i lati accompagnati dai ringraziamenti con toni più che riconoscenti verso l’ Italia da parte di tutto l’entourage del Presidente ucraino. Tenendo presente che Zelensky è passato dal palcoscenico della finzione a quello della realtà con rari fayr play e capacità di adattamento.”Ma vuoi mettere?” avrebbe detto Totò. A ragion veduta, come al suo solito, del resto.