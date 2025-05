IA, a Genova focus FonARcom sul mondo del lavoro

GENOVA (ITALPRESS) – I rischi e le opportunità dell’AI nei contesti lavorativi, con un’attenzione particolare alle nuove normative europee e nazionali di prossima entrata in vigore e alle implicazioni etiche. Questo il tema al centro dell’evento dell’evento organizzato e promosso dal fondo interprofessionale FonARcom, nell’ambito del Festival del lavoro a Genova. Secondo un rapporto della Commissione Europea, entro il 2030, oltre il 50% delle professioni richiederà competenze digitali avanzate. È in questo scenario che la formazione per le aziende diventa una vera e propria leva strategica per accrescere la competitività e la produttività.

xa8/f32/mgg/azn