IA, Cristiano Ronaldo investe in Perplexity

Milano, 4 dic. (askanews) – Cristiano Ronaldo investe in Perplexity, motore di ricerca di intelligenza artificiale rivale di ChatGPT. L’annuncio del calciatore portoghese sui suoi profili social. “La curiosità è un prerequisito per la grandezza. Si vince quando ci si pone ogni giorno nuove domande. Ecco perché sono orgoglioso di annunciare il mio investimento in Perplexity – scrive Ronaldo -. Perplexity alimenta la curiosità del mondo e insieme ispireremo tutti a porre domande più ambiziose”.

“Perplexity ha stretto una partnership globale con Cristiano Ronaldo – sottolinea l’azienda americana -. L’approccio alla vita di Ronaldo rispecchia la filosofia di Perplexity secondo cui ogni risultato, ogni risposta, è un punto di partenza per la domanda successiva. Questa partnership va oltre la semplice sponsorizzazione. Ronaldo si affida a Perplexity nei momenti cruciali, come i discorsi di premiazione e gli annunci importanti. Ora è anche un investitore di Perplexity. La sua decisione dimostra la convinzione che un’intelligenza artificiale affidabile stia diventando parte integrante del modo in cui i migliori pensano, si preparano e vincono, passando dalle risposte all’azione quando è più importante”.