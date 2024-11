IA e Riforma Tributaria al centro della Giornata Internazionale di Studi “Linguistica ed Economia”

Venerdì 29 novembre, dalle ore 9.30, nella sede di Castel Capuano a Napoli, la Giornata di Studi “Linguistica ed Economia”, a cura di Eduardo Maria Piccirilli e Valentina Russo, organizzata da Ium, Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Castel Capuano e l’Associazione Proposta Giustizia. Con un format inaugurato nel 2018, quest’anno giunge alla IV edizione un evento ideato per ragionare su due aspetti centrali nella vita di ognuno di noi: le lingue e l’economia.

Una giornata che mette insieme accademici, professionisti ed esperti internazionali per riflettere sul ruolo delle lingue e delle culture in un contesto sempre più globalizzato e caratterizzato da innovazioni tecnologiche, una su tutte l’AI generativa, il cui impatto tanto sulla lingua quanto sull’economia dei popoli non può essere ignorato.

Di particolare rilievo la Sessione Economico-Tributaria, che approfondirà temi di forte attualità quali la riforma della Giustizia Tributaria e l’approfondimento su prove e oneri, appello, misure cautelari ed esecuzione tra giudice tributario e ordinario. Di grande interesse, in particolare per i risvolti professionali che coinvolgono oggi numerosi operatori, l’approfondimento sul nuovo ordinamento della Giustizia Tributaria, con l’analisi dello status del giudice tra ordinamento nazionale ed europeo.

L’evento è sponsorizzato da Gruppo24Ore e Logogramma, con il patrocinio di Comune di Napoli, Consiglio regionale della Campania, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Odcec, Nika e Gianus.