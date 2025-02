IA e servizi digitali, Lutech investe a Bari 70 milioni per la ricerca. 100 nuove assunzioni entro l’anno

Lutech, azienda leader in Italia e player europeo nei servizi digitali e nell’AI, continua a investire nel Sud Italia con 70 milioni in R&D, di cui 55 milioni destinati alla sede di Bari. Cento le posizioni aperte del Gruppo per la sede di Bari che andrebbero ad aggiungersi alla quasi 400 risorse già in organico. Delle persone impiegate, oltre 100 sono state assunte nel 2024 e circa 270 fanno parte del team di ricerca. Con oltre il 50% di under30, l’età media dei dipendenti di Lutech a Bari è di 33 anni.

“La sede di Bari è sempre più strategica per il nostro Gruppo: con il centro d’eccellenza per l’Intelligenza Artificiale e il Living lab puntiamo a definire i prossimi trend dell’innovazione digitale. Con un team di quasi 400 professionisti altamente qualificati e un piano di altre 100 assunzioni, Bari è un polo strategico per il futuro, orientato alla crescita e alla collaborazione con il mondo accademico, le aziende, le startup e le istituzioni locali. Per questo abbiamo destinato 55 milioni di investimenti in R&D sollo nella sede pugliese – ha dichiarato Giuseppe Di Franco, Ceo del Gruppo Lutech – Continueremo, quindi, a valorizzare il territorio barese, potenziando progetti già attivi e sviluppando nuove soluzioni basate sull’Artificial Intelligence, il Gemello Digitale e la Cybersecurity”.

Digital Enterprise, risultati intermedi e prospettive future

Digital Enterprise è il progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale per l’ideazione e la realizzazione di piattaforme innovative che Lutech sta realizzando in collaborazione con il Politecnico di Bari e la sua spin off DonkeyPower. Questo percorso ha permesso di sviluppare piattaforme innovative che ottimizzano i processi per utenti e imprese del territorio. Tra i principali driver di innovazione ci sono l’Intelligenza Artificiale, il Gemello Digitale, l’IoT, la Cybersecurity e la Sostenibilità. Il progetto ha già prodotto diverse pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievo e ha istituito un Centro di Eccellenza sull’Intelligenza Artificiale, focalizzato sull’AI Generativa.

Il centro di Eccellenza sull’Intelligenza Artificiale e il Living lab

Un centro di ricerca quello barese nel quale è stato sviluppato un Centro di Eccellenza sull’Intelligenza Artificiale, che si occupa in particolare dell’AI Generativa. Allo stesso tempo, sta prendendo forma un Living Lab interattivo con lo scopo di consentire ai Clienti, startup e università partner di “toccare con mano” le innovazioni in fase di sviluppo, rendendo tangibile l’impatto delle tecnologie come il Digital Twin e l’AI e con momenti di co-creation. In questi anni il capoluogo pugliese ha rappresentato, infatti, un driver fondamentale per lo sviluppo di nuove soluzioni che nascono per rispondere alle esigenze di innovazione dei vari settori industriali.

Il progetto Impact

Il Gruppo ha scelto di dedicare alcuni ricercatori presenti sul polo di Bari per sviluppare il progetto Impact, vinto nell’ambito di Horizon Europe e nell’Innovation Radar dell’Unione Europea, valorizzando la qualità dei talenti presenti e creando un polo di ricerca altamente specializzato. Il progetto vuole, attraverso l’AI, trovare nuove connessioni tra dati strumentali e genetici per identificare nuovi marcatori e testare i farmaci utili a bloccare le cardiopatie aritmogene.

La collaborazione con le università e le associazioni del territorio

In Puglia, Lutech collabora con il Politecnico di Bari e l’Università di Bari, partner accademici di riferimento nei progetti di ricerca. Partnership fondamentali che rappresentano un ponte tra Lutech, il territorio e i giovani talenti, consentendo di costruire un polo di ricerca altamente specializzato e di valorizzare le eccellenze pugliesi. Un esempio di questa collaborazione è il progetto Agorà, un incontro realizzato con l’Università di Bari presso il centro di R&D di Lutech a Bari. Questo evento ha ampliato la discussione sul tema dell’AI attraverso un confronto tra esperti di materie umanistiche e scientifiche, affrontando temi attuali come il problema delle fake news e l’impatto degli algoritmi nella vita quotidiana, ponendo l’accento sulla differenza tra generare contenuti e crearli.

Fare sistema per fare innovazione: la conferenza stampa

Alla conferenza stampa sono state presenti le istituzioni locali: Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Giovanna Iacovone, Vicesindaco e Assessora del Comune di Bari, Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Francesco Cupertino, Rettore del Politenico di Bari, e il Prof. Danilo Caivano dell’Università di Bari, Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari, e, infine, Antonio De Vito, Direttore Generale Puglia Sviluppo.