IA Generativa, sfida per Pmi e startup: budget di 4 milioni di euro

La nuova call del progetto europeo Fortissimo Plus (FFplus) – progetto finanziato dal partenariato europeo EuroHPC JU – è online e riguarda studi sull’innovazione dedicati allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale generativa.

L’obiettivo è rafforzare la competitività delle PMI europee attraverso l’uso del supercalcolo (HPC).

La call è rivolta a PMI e startup con competenze avanzate in sviluppo software, elaborazione dati e Intelligenza Artificiale, chiamate a presentare studi che impieghino le infrastrutture europee di calcolo ad alte prestazioni per creare o personalizzare modelli generativi, come Large Language Models e Foundation Models.

Il budget complessivo è di 4 milioni di euro. Per partecipare c’è tempo fino al 25 febbraio 2026.