IA, il ruolo della consapevolezza

Sono molto contento di aver ascoltato la intervista a Alon Musk alla tv.

Guardo poco la televisione, solo i tg.

Gli approfondimenti e i dibattiti mi hanno saturato da oltre trenta anni, faccio altro, leggo, scrivo, telefono per lavoro, naturalmente sempre rimproverato dai Miei tolleranti e pazienti amici, mi sopportano, lo so, ma rispondono sempre, sono molto cortesi e sensibili.

Ma quando li acchiappo altrimenti? Tutti impegnatissimi sono!

Veniamo a Musk, ci parla di consapevolezza, addirittura collettiva, ma quando Mai è successo, detto da un imprenditore, il padrone del. Mondo addirittura? Qui da noi si cominciò a parlare di responsabilità sociale di impresa, ma come se fosse un pesante fardello da sopportare, poi di codice etico, ma sempre come impegnativo dovere, molto “impicciuso”, mai di CONSAPEVOLEZZA.

Io ho parlato nel mio articolino di Autoconsalevolezza, prima componente della intelligenza emotiva secondo Daniel Goleman,

Sono queste le cose da sapere per governare la intelligenza artificiale, MUSK ha assemblato la componente intelligente emotiva personale,

nell’insieme sistemistico matematico della consapevolezza collettiva e lo fa da noi, paese a rischio sopravvivenza per denatalita ‘.

Mai in Europa ho sentito discorsi del genere, gli imprenditori sono individualisti, non collettivisti, rampanti, vincenti, rapaci… Queste sono le definizioni, fino ad ora.

Se MUSK è sincero, lo vedremo, vorrei conoscerlo, pavento che abbia letto il.mio piccolo e scarno “pezzo”, rifiutato, come tale, da molti giornali, molto corto e molto conciso, il mio pragmatismo calvinista non è condiviso in Italia, abituata come è a rendere incomprensibili le scienze nuove, bisogna sforzarsi per capire l’arcano, la “pietra filosofale”… Le cose semplici, troppo scarne e comprensibili, sono pericolose, la gente non deve capire.

Tutto dev’essere occultato e incomprensibile, nel SANCTA SANTORUM DELLA SAPIENZA.E DELLA SCIENZA.

Paolo Pantani