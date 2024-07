IA, migliorare la vita degli anziani: parte la sperimentazione dell’App “4Habits”

L’uso dell’intelligenza artificiale servirà, attraverso una app, a migliorare la qualità di vita degli anziani. L’app, dal nome ‘4Habits’, è stata presentata alla Fondazione Cr Firenze: nel dettaglio saranno i medici di famiglia a selezionare 200 anziani per testarne l’uso. Gli anziani saranno invitati a seguire comportamenti salutari e azioni quotidiane che vanno dalla pianificazione dei pasti agli esercizi fisici e cognitivi. Il progetto partirà in questo mese e sarà attivo fino a gennaio 2025. ‘4Habits’ – che rientra nel progetto ‘Più 5’ – è realizzata dalla cooperativa sociale Sintesi Minerva e dall’azienda Xmetrix, col contributo di Fondazione Cr Firenze. “La qualità e gli standard di vita degli anziani sono un tema che con il progressivo invecchiamento della popolazione risulta quanto mai attuale – ha affermato Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione Cr Firenze -. Questo progetto ha il merito di aver saputo sfruttare le tecnologie a nostra disposizione al servizio di questo segmento importante di popolazione. I dispositivi mobili si trasformano così in uno strumento non solo di svago e comunicazione, ma anche di prezioso supporto alla salute”.