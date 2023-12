IA, mobilità dei ricercatori in Europa: aperta una call da 1,5 milioni di euro 

È aperto sul portale Funding & Tenders Opportunities il bando aperto continuativo del TAILOR Connectivity Fund, con scadenza ultima il 30 aprile 2024. La rete TAILOR include un grande numero di laboratori di ricerca di eccellenza sull’intelligenza artificiale europei e intende sostenere giovani ricercatori nella crescita della loro esperienza.

Il bando mira a supportare la mobilità nei laboratori di ricerca tra ricercatori della rete TAILOR e non, della durata tra 1 e 12 mesi e con l’obiettivo di contribuire alla risoluzione di sfide in aperta collaborazione.

Il budget disponibile ammonta a 1,5 milioni di euro in cascade funding.