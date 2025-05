IA, opportunità e rischi: si presenta a Napoli il XV Rapporto Civita

Napoli è la prima tappa del tour nazionale di presentazione del XV Rapporto Civita intitolato “Next Gen AI. Opportunità e lati oscuri dell’intelligenza artificiale nel mondo culturale e creativo”. L’indagine sarà illustrata mercoledì 21 maggio alle ore 11 presso il Centro Congressi dell’Università Federico II e, in tale occasione, si ufficializzerà anche l’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Ateneo Federiciano e l’Associazione Civita, realtà che opera da oltre 35 anni nel mondo della cultura e si propone come laboratorio e incubatore di progetti per valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Il volume edito da Marsilio Editori, con il sostegno di IGT e Società Italiana Autori Editori e alla collaborazione con SWG, contiene una ricerca condotta su 4.700 creativi iscritti alla Siae e su un campione rappresentativo di 1.500 giovani fra i 18 e i 34 anni, e punta ad analizzare una delle sfide più rilevanti e controverse del nostro tempo: l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel contesto delle Industrie creative e delle Istituzioni culturali.

L’incontro verrà aperto dai saluti di Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e di Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. Francesco Bifulco, Professore di economia e gestione delle imprese e responsabile scientifico dell’Accordo Quadro, modererà gli interventi. Simonetta Giordani, Segretario Generale dell’Associazione Civita, introdurrà la presentazione, mentre Alfredo Valeri, Responsabile Ricerca e Innovazione, illustrerà il Rapporto. Seguirà una tavola rotonda con Vincenzo Lipardi, Presidente di Spici srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’internazionalizzazione e Direttore Generale di Fabbrica Italiana dell’Innovazione, Bruno Frangipani, Presidente Glossa, Claudio Calveri, Sustainability Specialist Banca Patrimoni Sella & C. e Digital Strategist, Francesca Marone, Professoressa di pedagogia generale e sociale, responsabile scientifico Osservatorio OGEP3-Unina.

Applicazioni di AI generativa saranno illustrate dalla start-up innovativa GRETA, unico spin-off di area umanistica dell’Ateneo Federiciano, impegnata nello sviluppo di soluzioni per il mondo culturale e creativo in partnership con altre imprese partenopee (L’ABCD edutainment; Phantasya Communication; Paradise Picture).