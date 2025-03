IA, tavolo a Roma promosso dall’Anpit: Rivoluzione positiva purché l’uomo resti al centro

“L’intelligenza artificiale può rappresentare una rivoluzione positiva, ma solo se si garantisce che l’uomo rimanga il fulcro di ogni processo decisionale e innovativo. L’innovazione è benvenuta, ma solo se mantiene l’essere umano al centro, con un ruolo di guida e controllo rispetto alla tecnologia”. Così il senatore Andrea De Priamo (Fdl) intervenendo al tavolo organizzato da Anpit dal titolo “Intelligenza Naturale: Scienza o coscienza? Economia e società tra l’umano e l’artificiale” che si è svolto questa mattina a Roma presso Baglioni Hotel Regina, in occasione del nuovo numero della rivista di Anpit curata dal suo centro studi Articolo 46’.

Il senatore ha poi ricordato il Ddl 1146 attualmente in discussione “che rappresenta la risposta italiana all’AI Act. Questo intervento legislativo mira a creare un sistema di monitoraggio costante, attraverso una cabina di regia governativa e con aggiornamenti normativi regolari. I punti cardine della normativa includono una serie di principi come la tutela del consumatore e la certezza delle fonti affinché non si crei confusione tra ciò che è reale e ciò che è generato artificialmente. Particolare attenzione è poi rivolta alla protezione dei minori, così come ai temi di sicurezza nazionale e alla tutela delle imprese”.

All’incontro, alla cui organizzazione ha collaborato Consenso Europa, si sono confrontati esperti del settore, imprenditori, docenti e rappresentanti di associazioni di categoria.

Tra i relatori, Lorenzo Castellani, docente della Luiss, ha sollevato interrogativi sul modo di attribuzione di valori agli algoritmi, sull’uso del linguaggio dell’intelligenza artificiale, sulla capacità di una macchina di adottare una visione pluralista e sulle sfide infrastrutturali, sottolineando la necessità di ingenti investimenti tecnologici ed energetici. “Per esempio – ha spiegato – la richiesta di maggiore energia si scontra con il Green Deal. Queste sono le grandi sfide che si troverà ad affrontare la politica”.

Si è soffermato sulla strategia italiana per l’intelligenza artificiale Mario Nobile, Direttore Generale Agid “che – ha spiegato – si concentra su come posizionarsi in un mercato già avanzato, privilegiando la parte applicativa delle tecnologie AI per ottenere risultati concreti nel breve periodo. Questo approccio si basa sull’utilizzo di moduli e componenti già esistenti per rispondere alle esigenze di settori produttivi e sociali strategici. Pensiamo alle liste d’attesa nella sanità – ha proseguito – spesso, a causa di imprevisti come scioperi o rinunce, si verificano disallineamenti che riducono l’efficienza del sistema. Attraverso l’introduzione di liste ‘overbooking’ gestite dall’IA, sarebbe possibile ottimizzare la pianificazione e garantire che un numero maggiore di pazienti riceva cure tempestive. Si tratta di una partita che non richiede investimenti miliardari o team di ricerca troppo ampi, ma piuttosto un focus sull’applicazione pratica e concreta dell’Intelligenza Artificiale per migliorare i processi”.

L’avvocato Ernesto Belisario, esperto in diritto delle tecnologie e intelligenza artificiale, ha sottolineato la necessità di regole chiare sia a livello europeo che aziendale: “Le organizzazioni devono definire delle regole interne indicando chi può utilizzare l’intelligenza artificiale, per cosa può essere utilizzata e quali sistemi risultano affidabili”.

A conclusione del tavolo è intervenuto il presidente nazionale di Anpit Federico Iadicicco: “Tra le sfide principali che ci attendono ci sono tre tipi di sostituzioni: quella tecnologica, quella tra uomo e macchina e quella dell’intelletto umano. È fondamentale sostenere le piccole e medie imprese nel processo di innovazione, preparare i lavoratori alle nuove competenze richieste e, soprattutto, preservare la capacità intellettuale dell’uomo. Se demandiamo tutto alle macchine, rischiamo di perdere abilità fondamentali per la nostra sopravvivenza”.