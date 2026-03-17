Iacopo De Francisco, doppio ruolo al vertice di Banca Sistema

Il Cda di Banca Sistema ha deliberato la nomina per cooptazione di Iacopo De Francisco, già amministratore delegato e direttore generale di Banca Cf+ – al ruolo di amministratore delegato e direttore generale della società, conferendogli le necessarie deleghe. Lo ha reso noto l’istituto in un comunicato. Inoltre, il cda ha concluso positivamente la valutazione di idoneità del nuovo ad a ricoprire la carica. De Francisco mantiene senza soluzione di continuità anche il ruolo di ad e direttore generale di Banca Cf+. Sulla base delle informazioni rese disponibili a oggi, il manager non risulta detenere azioni Banca Sistema. Il Cda, nella medesima seduta, ha anche deliberato, tenuto conto del rinnovato assetto di governance derivante dall’assoggettamento di Banca Sistema alla direzione e coordinamento di Banca CF+, la cessazione del Comitato esecutivo, le cui deleghe risultano ora assegnate allo stesso amministratore delegato e direttore generale.