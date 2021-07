Iapg e EuniPharma: “Innovazione in sanità volano della ripresa economica”

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) – Il ruolo della ricerca e della governance del settore farmaceutico per promuovere la competitività del Paese; il valore della tutela brevettuale per promuovere l’innovazione e la capacità produttiva; la politica economica e industriale per aumentare attrattività del sistema Paese e competitività a livello europeo: sono questi i temi affrontati in occasione della tavola rotonda online ‘L’innovazione in sanità come volano della ripresa economica e sociale del Paese’, iniziativa promossa dall’Italian American Pharmaceutical Group (Iapg) e dal Gruppo europeo e nipponico di Farmindustria (EUNIPharma).