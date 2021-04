Ibl Banca, via libera dalla Bce all’acquisizione di Banca Capasso e Banca di Sconto

Ibl Banca formalizza, dopo l’ottenimento dell’autorizzazione della Bce, il closing delle operazioni di acquisizione di Banca Capasso Antonio e di Banca di Sconto e Conti Correnti. Le acquisizioni rientrano nella strategia di sviluppo e diversificazione del business model del Gruppo Ibl Banca che prevede da un lato la crescita nel comparto degli Npe (non performing exposure, i crediti deteriorati) tramite la controllata Banca Capasso e dall’altro la trasformazione in banca di Ibl Family, società del gruppo operante nel credito al consumo, tramite la fusione in Banca di Sconto. L’obiettivo per le due “nuove” banche è il raggiungimento di un ROE al 20% nel 2023.