Ice, a settembre missione d’affari in Tanzania

L’Agenzia Ice, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, organizza dal 27 al 30 settembre una missione di imprenditori italiani in Tanzania.

In occasione del Business forum Italia-Tanzania si presentano le opportunità di partenariato e commerciali per le aziende italiane nel Paese africano. L’Ambasciata d’Italia in Tanzania invita chi è interessato a presentare una richiesta di partecipazione. I settori focus dell’iniziativa sono tre: agribusiness (macchine agricole, macchine per trasformazione alimentare, catena del freddo e packaging); infrastrutture; blue economy.