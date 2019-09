Ice: come affermarsi all’estero, martedì roadshow alla Camera di commercio di Napoli

Martedì 1° ottobre a partire dalle 8,30 si svolge alla Camera di commercio di Napoli (Piazza Giovanni Bovio, 32) il Roadshow Italia per le Imprese, un’iniziativa nata per affiancare le Pmi che intendano individuare nuove opportunità di affari legate all’internazionalizzazione e affrontare la sfida nei mercati mondiali.

Pianificato dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale, il Roadshow per l’internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre all’Agenzia Ice e a Sace Simest, l’iniziativa si avvale dell’intervento di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia e Alleanze delle Cooperative Italiane.

La tappa di Napoli è organizzata dall’Agenzia Ice in collaborazione con la Ccia Napoli e la Regione Campania, partner territoriali dell’iniziativa.

Obiettivo dell’iniziativa è affiancare le aziende sui temi dell’internazionalizzazione, per sostenere quelle realtà che intendono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business.

Il primo comparto di esportazione della provincia è l’agroalimentare con un valore dell’export di circa 1.100 milioni di euro nel 2018, il 19% dei flussi complessivi. All’interno del comparto risulta di maggior rilevanza l’export di: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, produzione di prodotti da forno e farinacei e l’Industria lattiero-casearia. I principali mercati di destinazione del comparto risultano Regno Unito e Stati Uniti che insieme rappresentano il 30% dei flussi.

Altri due settori importanti per l’export della provincia che insieme rappresentano il 30% dei flussi riguardano la fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici e la fabbricazione di aereomobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi. Il primo mercato di destinazione risulta la Svizzera che assorbe l’84% dei flussi, che rappresentano molto probabilmente in larga parte flussi intra firm.

Altro settore di riferimento per l’export provinciale è rappresentato dal comparto aereospazio che vede tra i principali mercati di destinazione Francia e Stati Uniti, che insieme assorbono circa i ¾ dei flussi della provincia.

Il 6% dei flussi in uscita dalla provincia è rappresentato da confezione di articoli di abbigliamento. I principali mercati di riferimento del settore sono Stati Uniti (16% dell’export), Spagna e Francia.

L’evento avrà inizio con una sessione seminariale dalle 9:00 alle 11:00, aperta dai partner territoriali CCIAA Napoli e Regione Campania, dal Presidente dell’Agenzia ICE. Seguiranno gli interventi del relatore di Prometeia che illustrerà lo scenario internazionale e gli interventi dei relatori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Agenzie pubbliche ICE e SACE SIMEST che illustreranno gli scenari internazionali e gli strumenti nazionali e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali.

Dalle 11:00 alle 16:30 gli imprenditori potranno incontrare i rappresentanti delle organizzazioni presenti, per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.

La partecipazione è riservata alle imprese ed è gratuita.

Per partecipare, visitare la pagina http://www.roadshow.ice.it/it/eventi/napoli e compilare il form di iscrizione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8,30 Registrazione partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali con le imprese

Ore 9,00 Sessione seminariale

Ciro Fiola – presidente della Camera di commercio di Napoli

Valeria Fascione – assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania

Carlo Ferro – presidente Agenzia ICE

Manlio Di Stefano – sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Scenario internazionale

Alessandra Lanza – Senior Partner Prometeia

Strumenti nazionali di supporto all’internazionalizzazione

Introduzione e moderazione interventi Ice, Sace Simest

Stefano Nicoletti – capo Ufficio Internazionalizzazione delle Imprese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Antonino Laspina – direttore Ufficio di Coordinamento Marketing dell’Agenzia Ice

Antonio Bartolo – responsabile Campania e Sicilia Mid Corporate Sace Simest – Gruppo Cdp

Ore 11,00 Incontri individuali con le imprese

Per approfondire le opportunità di internazionalizzazione gli imprenditori hanno la facoltà di effettuare incontri individuali (l’ultimo appuntamento è alle ore 16:30) con i rappresentanti di tutte le organizzazioni pubbliche e private presenti.

Sarà inoltre presente un desk congiunto ICE-Amazon dedicato al progetto e-commerce.