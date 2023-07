Ice, imprese innovative all’estero: Global Startup Program al rush finale

Ultimi giorni di tempo per partecipare alla quarta edizione del Global Start Up Program, un percorso integrato di sviluppo all’estero lanciato dall’Istituto per il Commercio Estero (ICE) e riservato a 70 startup innovative italiane. La scadenza è fissata a mercoledì 12 luglio.Tramite il periodo all’estero di 8 settimane, da svolgersi nell’arco temporale compreso tra ottobre 2023 e marzo 2024 in base agli accordi che verranno presi con i singoli incubatori/acceleratori e le specificità del Paese di destinazione, si vuole offrire un percorso di crescita che consenta alle aziende di accrescere esponenzialmente le loro capacità di sviluppo professionale.

Il bando è aperto alle startup con sede in uno dei paesi partecipanti (Corea del Sud, Germania, Giappone, Regno Unito, Italia, Singapore e USA) e impegnate nello sviluppo d’innovazioni di prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.