Ice inaugura il Bar Convent Brooklyn 2025 con un esclusivo aperitivo a Manhattan

In un’atmosfera intima e raffinata, nello speakeasy sotterraneo del bar Barlume a Manhattan, l’Italian Trade Agency ha dato ufficialmente il via alla partecipazione italiana al Bar Convent Brooklyn 2025 con un aperitivo esclusivo dedicato a importatori, distributori, e brand ambassador. All’evento hanno partecipato circa 50 ospiti, tra cui rappresentanti delle 12 aziende italiane protagoniste della collettiva Ice, membri dello staff dell’Agenzia e operatori del settore. Ad accogliere gli ospiti è stato Raimondo Lucariello, direttore della Divisione Food & Wine dell’Ice, che ha dichiarato: “Siamo molto felici di presentare queste aziende, alcune di loro già attive qui negli Stati Uniti da tempo. Momenti come quello di oggi sono importanti, soprattutto in questi tempi incerti. Questa è la bellezza della mixology: mettere insieme diversi prosecchi, amari, grappe, liquori, cordiali e tutti i meravigliosi ingredienti della nostra terra, l’Italia, sesto partner degli Stati Uniti in questo specifico settore. Siamo orgogliosi di aver registrato una crescita di quasi il 40% nel campo degli alcolici nel primo trimestre del 2025. Più aumentiamo la visibilità dei prodotti made in Italy, più gli americani li amano: c’è molto da fare qui, c’è molto da mostrare, esporre e insegnare”.

Cocktail originali firmati da Michele Alfonso

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto degustare cocktail originali firmati da Michele Alfonso, mixologist d’eccezione, che guiderà anche due seminari didattici durante la fiera: “Shaken, Stirred, and Perfected: Mastering the Art of Cocktails” e “Break the Ice: Crafting the Classics with an Italian Touch”. I drink presentati hanno messo in risalto la versatilità e la qualità dei prodotti delle aziende italiane presenti.

Tra i produttori, Zanin 1895 Srl, azienda con 130 anni di storia nella distillazione di liquori, ha sottolineato l’importanza del mercato statunitense. “New York è per noi una piazza importantissima – ha dettoAlessandra Zanin, presidente e ceo dell’azienda -. Brooklyn rappresenta per noi un’ottima opportunità per far conoscere i nostri prodotti, freschi, versatili e di grande valore, perfetti per il mondo bartending”. Anche Giuseppe Cinquerrui, co-fondatore di Paesano Liquori, ha condiviso il valore strategico dell’evento: “Brooklyn ci da l’opportunità di presentare al meglio i nostri prodotti che per questo evento abbiamo preparato e predisposto in maniera speciale”.

L’Italia partecipa con 12 aziende

Questa è la quinta partecipazione consecutiva dell’Agenzia Ice al Bar Convent Brooklyn, evento trade di riferimento nel settore spirits negli Stati Uniti. Quest’anno, Ice accompagna una collettiva di 12 aziende italiane: Silvio Meletti, Nuove Distillerie Vincenzi, Gabriello Santoni, Paesano, Wolfrest Gin, Strega Alberti Benevento, Italspirits, Zanin 1895, VST Vini e Spumanti, Pallini, Mancino Vermouth, Roner Distillerie. Secondo Erica di Giovancarlo, direttore Ice New York e Coordinatrice della Rete Usa “gli alcolici italiani hanno ancora ampi margini di crescita e Bcb è l’evento ideale per diffonderne la conoscenza e condividere la storia dei marchi italiani. Anche in questa edizione Ice propone un’ampia gamma di prodotti ricercati che intercettano il desiderio di novità che contraddistingue New York”. La partecipazione è riservata esclusivamente alle aziende italiane che dispongono già di un importatore negli Usa e di un distributore nello Stato di New York. Bar Convent Brooklyn 2025 proseguirà con due giornate a Industry City, un complesso storico intermodale di spedizioni, magazzinaggio e manifattura situato sul lungomare dell’Upper New York Bay, nel quartiere di Sunset Park a Brooklyn.