Ict, Innovaway tra le realtà presenti ad hackher_: a Napoli la più importante rassegna italiana sulla gender equality

Innovaway è tra le realtà del mondo economico e imprenditoriale ICT che supporteranno il percorso di “hackher_”, la più importante rassegna italiana dedicata alla gender equality che porta avanti il suo impegno in 10 città italiane e in 10 europee, grazie al Patrocinio del Parlamento Europeo e il sostegno di grandi brand.

hackher_ mira ad abbattere il divario professionale di genere nel settore high-tech con il duplice obiettivo di avvicinare quante più ragazze (più di 100 in ogni città) al mondo IT e di sviluppare un confronto sulle tematiche della gender equality in un panel composto da role model con ruoli apicali nel mondo dell’imprenditoria, rappresentanti istituzionali e aziendali.

La quinta edizione di hackher_ si svolgerà per la prima volta a Napoli, il prossimo 22 novembre, presso il Chiostro dei Santi Marcellino e Festo. Nel corso della rassegna, 100 ragazze provenienti da diversi Istituti Superiori di Napoli si metteranno alla prova per sfidare gap tecnologici e percettivi e affronteranno un entusiasmante confronto per la realizzazione di un’applicazione attraverso la metodologia del “learning by doing”.

“Ad hackher_ saremo presenti con un punto di vista comune. È fondamentale per un’Azienda come la nostra apportare un contributo fattivo su temi quali la sfida della riduzione del divario di genere, l’equità e l’inclusione che ci stanno molto a cuore – dichiara Antonella Alberti, Chief People & Organization Officier di Innovaway -. Da 25 anni Innovaway sviluppa soluzioni e servizi ICT innovativi al passo con l’evoluzione della Digital Transformation. Nutriamo la consapevolezza che per rispondere ai cambiamenti che l’innovazione tecnologica chiede al mondo del lavoro siano necessari nuovi approcci e un cambio di marcia. Perché la “diversità” è una risorsa. Una “prospettiva diversificata” significa che un’azienda può riflettere meglio i clienti che serve, significa che porta valore al proprio capitale umano facendo tesoro di maggiori capacità oltre che di conoscenze. Questa è una leva molto importante quando si vuole progredire e far progredire, così come intende fare Innovaway con il suo ambizioso progetto di crescita”.

“I campi STEM – aggiunge Antonella Alberti – rappresentano i lavori del futuro e quelli che garantiranno maggiori possibilità di carriera e di ritorno economico e c’è bisogno di una prospettiva femminile che diventi protagonista di questa trasformazione in atto. Siamo concentrati su un’evoluzione che ci porterà sempre di più ad implementare politiche aziendali e opportunità di formazione, lavoro e carriera volte a offrire maggiori possibilità alle future generazioni e ad aumentare l’accesso femminile nel settore STEM. Per le ragazze e donne che vogliono coltivare e rafforzare la loro professionalità in questo ambito, in Innovaway ci sarà sempre spazio”.

IL GRUPPO INNOVAWAY

Con più di 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro, il Gruppo Innovaway offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia.

Il Gruppo annovera tra i 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e comparto pubblico. I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway, prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è costituito da donne. La società, presieduta da Antonio Giacomini, è attiva in 10 sedi, di cui 7 in Italia e 3 all’estero. Attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti e guida i processi di Digital Transformation end to end, grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del network di partner.