Ict, via alla call Aidr per volontari digitali: competenze certificate per cambiare il Paese

La Fondazione Aidr ha aperto un avviso pubblico per la selezione di giovani tra i 16 e i 40 anni interessati a svolgere attività di volontariato digitale. Si tratta di un’opportunità concreta per formarsi sul campo, acquisire competenze digitali riconosciute e contribuire attivamente al cambiamento del Paese. ”La vera rivoluzione digitale parte dai giovani: investire sulle loro competenze è investire sul futuro del Paese. Con questo progetto di volontariato digitale offriamo ai ragazzi uno strumento concreto per formarsi, acquisire competenze certificate e diventare protagonisti attivi del cambiamento,” afferma Mauro Nicastri, presidente della fondazione Aidr, nel presentare l’iniziativa. La partecipazione al programma di volontariato digitale permetterà ai giovani di mettersi alla prova in diversi ambiti tecnologici e organizzativi, tra cui: gestione di contenuti digitali (aggiornamento di siti web e pagine social); supporto nell’organizzazione di eventi di promozione e diffusione della cultura e dell’economia digitale; promozione di piattaforme online; creazione di materiali multimediali (video, grafica, ecc.). Ciascuna di queste attività potrà essere svolta in presenza oppure da remoto, in base alle esigenze, garantendo la massima flessibilità per i volontari coinvolti.

La struttura del progetto è conforme al DM 115/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si inserisce nel quadro del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze. Ciò significa che le abilità acquisite durante il volontariato digitale saranno formalmente riconosciute: l’esperienza potrà tradursi in crediti formativi validi per il percorso scolastico o universitario dei partecipanti e costituire un valore aggiunto nei concorsi pubblici. La Fondazione Aidr “invita tutti i giovani interessati a non lasciarsi sfuggire questa occasione e a diventare parte attiva della rivoluzione digitale del Paese”. Il bando completo, con requisiti e modalità di candidatura, è consultabile sul sito www.aidr.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo e-mail competenzedigitali@aidr.it.