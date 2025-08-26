Ictus ischemico, al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli un nuovo farmaco per dissolvere trombi o emboli

Il Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli reparto di Stroke Unit, dell’ASL Napoli 2 Nord, guidato dal primario Dr. Fabio Giuliano Numis, è tra i primi centri in Italia ad utilizzare, con enorme successo, la nuova terapia trombolitica, un trattamento medico che utilizza farmaci specifici per dissolvere trombi o emboli presenti nei vasi sanguigni sia arteriosi che venosi che in un’unica somministrazione endovenosa consente la ricanalizzazione vascolare e il recupero funzionale. Ad oggi sono stati già trattati sei pazienti con beneficio sia nell’ictus da occlusione di piccolo che di grande vaso cerebrale. Nessun evento avverso nè evento collaterale, in particolare emorragie cerebrali.

Il tenecteplase è un fibrinolitico di nuova generazione approvato da AIFA il 18 giugno 2025 per il trattamento dell’ictus ischemico acuto entro 4,5 ore dall’esordio, con rimborsabilità in classe H e quindi disponibile negli ospedali italiani. Rispetto all’alteplase, in uso da decenni, presenta diversi vantaggi: emivita più lunga, maggiore specificità per la fibrina e resistenza all’inibitore PAI-1, con un profilo di sicurezza almeno equivalente e rischio emorragico comparabile. Il beneficio principale è la modalità di somministrazione: un’unica iniezione endovenosa in bolo di pochi secondi, contro il bolo più infusione di un’ora richiesto dall’alteplase. Questo consente di ridurre i tempi di trattamento, fondamentale per limitare il danno cerebrale, semplificare la gestione nei pronto soccorso e facilitare i trasferimenti verso i centri hub per eventuale trombectomia. Studi clinici e meta-analisi hanno dimostrato efficacia non inferiore ad alteplase e, in alcuni casi, migliori tassi di ricanalizzazione e outcome funzionali, rendendo il tenecteplase una valida alternativa e possibile nuovo standard per la trombolisi nell’ictus in Italia.

“Sono felice di far parte di un team diretto dal Dr. Numis, che ha accolto rapidamente il tenecteplase, una svolta nella cura dell’ictus”, afferma il Dr. Francesco Barbato neurologo che opera presso il reparto di Stroke Unit. “Grazie a questo farmaco possiamo intervenire più velocemente e in sicurezza, offrendo ai pazienti in pronto soccorso affetti da Ictus maggiori possibilità di recupero”, conclude Barbato.