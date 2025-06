Ictus ischemico, riconoscimento Gold per l’Ospedale del Mare di Napoli

Riconoscimento Internazionale Gold (ESO Angels Awards) assegnato per qualità e rapidità nel trattamento dell’ictus ischemico all’Ospedale del Mare di Napoli. Il nosocomio partenopeo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il primo trimestre del 2025 nell’ambito degli ESO Angels Awards, assegnati ai centri che si distinguono per qualità e rapidità nella gestione e nel trattamento dell’ictus ischemico. Il Gold ESO Angels Award è un riconoscimento internazionale di eccellenza assegnato dall‘European Stroke Organization (ESO) a strutture che dimostrano un’eccellente gestione dell’ictus, in particolare nella tempestività del trattamento con trombolisi e nell’ottimizzazione dei percorsi di cura. Il premio, basato sul monitoraggio puntuale delle tempistiche nei trattamenti di trombolisi e trombectomia meccanica, sottolinea l’impegno e l’efficacia dell’equipe sanitaria nel garantire interventi tempestivi nella cura dell’ictus, elemento cruciale per ridurre la disabilità e salvare vite. La rapidità di intervento, infatti, è un fattore determinante: ogni minuto perso equivale alla morte di milioni di neuroni.