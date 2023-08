Ida Di Benedetto, la perfida contessa Palladini ritorna a Un Posto al Sole?

Una bellezza tipica mediterranea, con un temperamento forte e volitivo: Ida Di Benedetto può senza alcuni dubbio essere definita come un’attrice completa dal fascino eterno.

Un debutto in grande stile sul palcoscenico grazie all’impresario Mico Galdieri, interprete apprezzata in piece teatrali di alto profilo da Streheler a Mastelloni, Ida di Benedetto viene scoperta nel Cinema da Werner Schorether che la scelse come protagonista del’indimenticabilel film “Nel regno di Napoli “, preludio di un’esperienza cinematografica vincente con Salvatore Piscicelli, quale protagonista del pluripremiato film “Immacolata e Concetta”. La Germania la volle sul set “adottandola” per ruoli in vari film in lingua tedesca. La Di Benedetto, artista inarrestabile, passa alla produzione audiovisiva nei primi anni del “2000”, fondando la Titania Produzioni vincendo lo share in prime time grazie a varie fiction in onda Rai1 e Rai2, tra le quali in primis il famoso “Caravaggio”, venduto in vari paesi del mondo!. Inseguendo la sua creatività ed abilità manageriale di produttrice, la Di Benedetto produce di recente ha prodotto una nuova grande opera filmica dal titolo “Amelia” in cui ricopre anche il ruolo di attrice protagonista, soggetto tratto dal libro “Gli Altri” di Michele Prisco per la regia di Daniele Salvo, un regista teatrale al suo esordio cinematografico. Nell’aria televisiva, si paventa un ritorno tanto atteso dal pubblico del suo personaggio mitico nella nota soap di Rai 3 “Un Posto al Sole”, ovvero:la contessa Palladini, apparso fin dal primo episodio, “considerata una vera e propria “dark lady” del Palazzo Palladini. Dopo il ritorno del personaggio del dottor Luca De Santis,primario dell’ospedale dove lavorano Ornella e Rossella nella soap opera, questo inaspettato ritorno della contessa Palladini, alias Ida di Benedetto, sarebbe ancora più clamoroso! Ed a tal proposito la Di Benedetto , che nel frattempo è tornata a vivere a Napoli, sua città d’origine, ci racconta sorridente testualmente: ” “Ancora adesso il pubblico napoletano mi chiede: ma quando tornate al Posto al Sole?”, Intrappolata in un matrimonio infelice con il marito Tancredi, la contessa Palladini non è mai stata una donna dalla lacrima facile, ma ha sempre macchinato e ordito alle spalle degli altri per ottenere ciò che più desiderava. La sua storia si intreccia con quella di Michele Saviani, con cui instaura un legame profondo quando il giornalista decide di farle un’intervista per poi scrivere la sua storia. La situazione tra loro precipiterà con l’arrivo di Eleonora Palladini, figlia della contessa e madre di Sandro Ferri, terzogenito di Roberto Ferri. Prima di innamorarsi di Roberto, Eleonora e Michele hanno vissuto un legame speciale, che ha però allontanato la contessa dalla figlia. Dopo il divorzio da Tancredi, la contessa Federica è partita alla volta dell’Argentina con un nuovo amante e ha fatto ritorno solo in un’occasione, per aiutare il figlio Alberto. Di lei si sono perse le tracce e si sa soltanto che, in seguito alla notizia della morte tragica di Eleonora, la donna è stata rinchiusa in una struttura psichiatrica. Cosa potrebbe dunque spingere la Contessa Palladini a far ritorno nella sua amata Napoli? E il suo destino si legherà a quello di Marina Giordano, alias Nina Soldano? Dopotutto, la Giordano l’ha sostituita nella Soap nel suo ruolo di regina del male, anche se con gli anni il personaggio ha avuto un’evoluzione positiva ! Ora dovra’ scontrarsi con Lara Martinelli, che di cattiveria ne ha davvero da vendere! Marina e la Contessa Palladini diventeranno alleate contro la Martinelli? O forse, Federica Palladini farà ritorno nella Soap per aiutare il figlio Alberto e conoscere il nipotino che porta il suo nome? Un alone di mistero e riservatezza aleggia su questo vagheggiato ritorno, e la nostra attrice Di Benedetto dagli “occhi di brace” continua a incuriosire un ‘altra generazione ,un pubblico che attende il ritorno di una veterana dello showbiz italiano.