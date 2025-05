Ida Elena omaggia Trilussa nel video “La felicità è una piccola cosa”

Roma, 27 mag. (askanews) – Ida Elena, figlia d’arte, la madre l’attrice Fioretta Mari, torna a cantare in italiano con “La felicità è una piccola cosa” scritta dal padre, il musicista Maurizio De Razza e distribuito da Virgin Music per Joseba Publishing.

Un nuovo brano che si ispira al titolo della omonima poesia del poeta romano Trilussa, una celebrazione poetica della felicità effimera, tra folk romano e sonorità gitane. Nel nuovo singolo, la cantautrice romana, si ispira alla sua visione della felicità come attimo fugace ma prezioso. Il brano, è accompagnato da un videoclip suggestivo che unisce poesia e musica in un racconto visivo denso di emozioni e simboli.

“La felicità non è permanente, ma risiede nei momenti che viviamo – racconta Ida Elena – Sono sempre stata una fan del folk romano, e Trilussa, con la sua capacità di parlare per immagini, rappresenta perfettamente il modo in cui vedo la musica: una poesia che racconta attimi”.

Nel video le donne sono al centro di uno spazio in cui condividono la bellezza e l’arte per loro stesse senza bisogno di un pubblico o di una vetrina, lontane dalle aspettative e pressioni della società. In questo modo possono esprimere loro stesse in modo autentico e profondo.

A differenza delle produzioni musicali moderne, Ida Elena sceglie di tornare alla musica dal vivo: autentica e umana, senza utilizzare strumenti registrati o elettronici. Ad esempio anche il battito di mani è reale, parte di una narrazione sincera e viscerale grazie anche alla partecipazione di eccezionali musicisti, come: Marco Polizzi al contrabbasso, Heiko Glaser al cajon, Giovanna Famulari al violoncello, Lorenzo Sebastianelli al pianoforte e fisarmonica.

Con “La Felicità è una piccola cosa”, Ida Elena firma un’opera che va oltre la canzone: un inno alla bellezza dei piccoli istanti, al sentimento che, come un fiore, una farfalla o un cuore, sfida il tempo e diventa eterno nella memoria.