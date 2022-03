Idal Group, nuovo stabilimento a Salerno. Un libro racconta la storia dell’azienda leader nella cantieristica

La presentazione, venerdì 11 marzo, del libro “Il coraggio di un uomo del Sud ‐ Tra la terra e il mare”, della Guida Editori, sarà l’occasione, si legge in una nota dell’Unione industriali di Napoli, “per dedicare attenzione al nuovo stabilimento che Idal Group Spa, storica impresa manifatturiera, napoletana, del comparto della cantieristica navale, ha inaugurato a Salerno. L’evento, a cui parteciperanno autorità e imprenditori del territorio, sarà coordinato da Federico Monga, direttore del Mattino e costituirà l’occasione per rafforzare la sinergia e la cooperazione tra il mondo dell’impresa, quello associativo, quello culturale e quello istituzionale”.

“Alla base della nostra scelta ‐ spiega Anna Del Sorbo, presidente della Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli, e General Manager dell’azienda ‐ non c’è solo la valutazione determinante rispetto al vantaggio logistico/organizzativo che ci assicura l’area prescelta (molto ben collegata alla tangenziale e alle autostrade, all’aeroporto, al porto e alla stazione ferroviaria), ma anche la ricerca costante di ottimizzare i processi produttivi con una filosofia ”Green e Digital”, per aumentare la qualità dei prodotti e rispondere alle richieste di un mercato sempre più competitivo. La realizzazione di uno stabilimento che cerca sempre di esprimere qualità diffusa, a tutti i livelli, si abbina alle esigenze di offrire comfort costante e ripagante, oltre che opportunità formative assolutamente fondamentali, con grandi investimenti in formazione e welfare, simbolo della grande attenzione rivolta al capitale umano, vera forza dell’azienda”.

Una scelta, quindi, strategica, determinata dall’esplicita volontà di consolidare un passaggio generazionale da Antonio ai figli Anna, Domenico e Gabriele, per assecondare le dinamiche di crescita che l’azienda intende pienamente sostenere. “Un percorso non semplice ‐ dice Anna Del Sorbo ‐ ma ricco di soddisfazioni. Ora è il momento per noi di non fermarci e di continuare a correre verso la piena realizzazione degli obiettivi individuati, sulla base della realizzazione sempre più ampia della nostra offerta industriale, nella nautica, nel comparto dei grandi refitting e delle manutenzioni e riparazioni per la blue economy, come in altri segmenti produttivi ad essa connessi, valorizzando, però, la qualità sociale del nostro fare impresa. E’ questo l’aspetto più importante rispetto al quale non demorderemo. E’ la nostra storia familiare che, si può dire, lo impone e nella quale fermamente crediamo”.

L’insediamento di Salerno può contare su 9.000 metri quadrati con un’area di produzione pari a 3.000 mq al coperto e 5.800 non coperti, oltre che 600 mq riservati agli uffici, di cui 60 sono stati dedicati alla Kids Area, un’area bimbi messa a completa disposizione dei collaboratori e non solo, in cui si esprime perfettamente il forte senso familiare dell’azienda e la grande attenzione alle generazioni future. Nella nuova sede, Idal Group ha portato l’arte in fabbrica. Cinque murales per un totale di 100 metri quadrati caratterizzano gli spazi di accoglienza e di lavorazione in un’esplosione caleidoscopica di colori. Il ciclo pittorico racconta la passione della famiglia Del Sorbo per le radici identitarie, per il mare, per un rapporto sempre aperto con i lavoratori dell’azienda che sono il motore propulsivo dei prodotti d’eccellenza Idal Group. I cinque murales sono posizionati nella Sala conferenze ‘Campania d’oro’, nella Sala ‘Mediterraneo’, nella Sala ‘El Pibe De Oro’ e nell’area di produzione ‘The Future is in your Hands’.

Le tappe di Idal Group sono riassumibili in alcuni passaggi determinanti. Nel 1985 Antonio del Sorbo, imprenditore partenopeo, crea un’impresa operante nel settore dell’edilizia privata e della cantieristica navale. Dieci anni dopo le attività dell’azienda si espandono dalla Campania al Veneto e alla Liguria e, nel 2010, nonostante la crisi finanziaria a livello mondiale, si registra un notevole incremento del fatturato grazie all’acquisizione di importanti commesse. Dopo trent’anni di attività (2015), nel 2016 nasce la prima filiale commerciale estera (“Idal Group Canada Inc.”), con lo “sbarco” strategico nel mercato della cantieristica canadese. Ma l’azienda riesce nel 2017 a compiere un importante passaggio verso Est, in Romania, con una newco a Bucarest (presso il cantiere Vard di Tulcea). Per, poi, arrivare nel 2021 al nuovo stabilimento di Salerno e alla trasformazione in società per azioni.