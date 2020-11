Idee regalo Citroèn Lifestyle per il Natale

Citroèn, in questo periodo particolare, desidera aiutare i suoi clienti e tutti gli appassionati della Marca nella preparazione del Natale, fornendo loro alcune meravigliose idee regalo, tutte disponibili nella boutique online Citroèn Lifestyle, per rendere felici grandi e piccini. A cominciare da uno dei regali da collezione più amati dagli appassionati di auto: i modellini in scala. Nella boutique online Citroèn Lifestyle sono disponibili più di un centinaio di modelli Citroèn in scala, che coprono 101 anni di modelli iconici della Marca, dal Tipo A alla Nuova è-C4. Tra questi, quattro modellini in scala 1:18, ovvero 2CV, Type H, Mehari e Traction, occuperanno un posto d’onore ai piedi dell’albero di Natale.

I bimbi hanno sempre avuto un posto importante nella storia di Citroèn. Nel 1924 furono prodotte le prime auto a pedali per bambini. Per Natale, Citroèn Lifestyle offre l’opportunità di mantenere viva questa tradizione permettendo ai propri bambini di affrontare le loro prime curve al volante della Petite Rosalie I più grandi si divertiranno a giocare al Monopoli Citroèn Origins, il gioco da tavolo più famoso in assoluto, che è stato completamente reinterpretato per offrire un’entusiasmante avventura a tema automobilistico.

Grazie a Citroèn Lifestyle, anche gli adulti hanno la possibilità di scegliere degli oggetti da regalare agli altri oppure per se stessi, con idee regalo pensate per l’uso quotidiano. Ogni appassionato di orologi conosce il marchio Ice Watch, con sui Citroèn ha stretto una partnership per creare Ice Watch Oui are French, caratterizzato da un design robusto e colorato. A coloro che amano vestirsi con abiti casual, caldi e leggeri, non serve cercare oltre, grazie al piumino The Citroènist uomo e donna. Gli amanti della musica apprezzeranno il suono potente e coinvolgente a 360° dell’altoparlante Ultimate Ears Boom 3 Ami. Portatile, leggero e Bluetooth, si portare con sè ovunque.

Resistente all’acqua e robusto, con un’autonomia della batteria di 15 ore, fornirà un accompagnamento musicale a momenti più belli.

Facili da usare, gli occhiali Seetroèn e Seetroèn S19 forniscono un rimedio per la cinetosi. Adatti per adulti e bambini oltre i 10 anni (età in cui viene completato lo sviluppo dell’orecchio interno), non sono dotati di lenti e possono quindi essere condivisi da tutti i membri della famiglia.

Forniscono un sollievo efficace in meno di 12 minuti dopo la comparsa dei sintomi. Per portare la magia del Natale nelle proprie case, Citroèn Lifestyle offre molte altre idee regalo da scoprire su: https://lifestyle.citroen.com/en/shop/_/pa1030/christmas-selection. Modellini in scala, vestiti per uomo / donna / bambino, giochi e giocattoli: ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti. Per ogni articolo ordinato da questa selezione per Natale, sarà offerto un regalo.

(ITALPRESS).