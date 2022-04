Identità digitale, Ambienta acquista Bit4 Group, società campana leader in Spagna

Ambienta acquista la campana Bit4 Group che offre soluzioni per l’identita’ digitale e digital trust e conta un’importante presenza nel mercato spagnolo. Bit4ID si unisce alla piattaforma Namirial rafforzando ulteriormente la societa’ specializzata nei software e nei servizi fiduciari digitali dopo le acquisizioni Netheos sul mercato francese e di Evicertia in Spagna e America Latina. “Sulla scia della forte crescita organica del gruppo – sostenuta da acquisizioni di successo – la piattaforma ha superati i 100 milioni di euro di ricavi, ha più di 800 dipendenti e sedi in 18 paesi”.