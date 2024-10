Idris Elba ambasciatore del cinema africano in Ghana

L’attore all’Africa Cinema Summit: dobbiamo riempire le nostre sale

Roma, 8 ott. (askanews) – L’attore Idris Elba ha partecipato al più importante evento dell’industria cinematografica africana, l’Africa Cinema Summit nella capitale del Ghana, Accra. Nato e cresciuto a Londra da padre originario della Sierra Leone e madre ghanese, la star della tv e del grande schermo che ha recitato in film incentrati sull’Africa come “Mandela: Long Walk to Freedom” e “Beasts of No Nation”, ha da tempo dichiarato il suo profondo legame con il continente e ha partecipato all’evento anche per sostenere il futuro del cinema africano. Al summit di quest’anno, che riunisce gli operatori del settore, Elba ha assunto il ruolo di ambasciatore.”Il cinema africano non è giovane. Esistiamo da molto tempo”, ha sottolineato l’attore 52enne. “Ma le nostre storie non hanno ancora trovato spazio in questo panorama più ampio” ha detto. Il continente africano ha la popolazione più giovane del mondo ma solo circa 1.700 cinema, rispetto ai 44.000 degli Stati Uniti e ai 75.500 della Cina, secondo la National Film Authority del Ghana.La chiave per l’attore è aumentare il profilo del cinema africano, attraverso migliori infrastrutture e canali di distribuzione e mettendo in contatto i registi con il pubblico del continente e del mondo. “È fantastico che stiamo assistendo a un’impennata del cinema africano su Netflix, su Prime e tutto il resto delle piattaforme – ha detto – ma il futuro della nostra cinematografia dipende da noi, non da queste piattaforme. Dobbiamo avere la distribuzione, la connettività, i cinema, quelli che io chiamo i posti a sedere”.”Penso che abbiamo un ambiente così giovane e proiettato verso il futuro per il cinema – ha detto ancora – molti giovani registi stanno girando film con i loro telefoni, con attrezzature più economiche. Ma abbiamo ancora bisogno di amplificare questi film. Abbiamo ancora bisogno di metodi di distribuzione. Per me è molto importante che non cerchiamo sempre di vendere oltreoceano, ma che riusciamo a riempire i cinema con la nostra gente, prima di tutto. È una questione di economia: quando sai che puoi fare un film nei tuoi parametri economici e che ha successo, è allora che i mercati internazionali lo guardano”.E Juliet Asante, ceo della National Film Authority ha spiegato l’importanza di attirare il pubblico al cinema: “Come sapete l’Africa conta più di un miliardo e mezzo di persone e, a ben guardare, si può dire che oltre il 95% degli africani non è mai stato al cinema” ha dichiarato.