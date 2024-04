Idrogeno verde, asse Italia-Germania: call per Università, centri di ricerca e Pmi

I ministeri italiani degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Università e della Ricerca e il ministero federale tedesco dell’Istruzione e della Ricerca promuovono un bando per la presentazione di progetti di ricerca congiunti italo-tedeschi sull’idrogeno verde. La scadenza per la presentazione delle domande è il 7 giugno 2024. Il bando di finanziamento congiunto ‘Ricerca sull’idrogeno verde: una collaborazione per potenziare l’energia di domani’ rientra nell’ambito della cooperazione tra i tre ministeri, che intendono proseguire il dialogo sull’innovazione e hanno concordato una misura congiunta nell’ambito settore di ricerca e innovazione.

“L’idrogeno verde e la sua espansione sul mercato sono cruciali per il business sostenibile e la transizione energetica e climatica. Ecco perché il ministero federale tedesco dell’Istruzione e della Ricerca (Bmbf), il ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e il ministero italiano dell’Università e della Ricerca (Mur) vogliono portare avanti la ricerca congiunta sull’idrogeno verde”, si legge in una nota. La ricerca e lo sviluppo svolgono un ruolo centrale in questo processo poiché offrono soluzioni per l’idrogeno verde lungo l’intera catena del valore. Con questo annuncio di finanziamento, i ministeri tedesco e italiano Bmbf, Maeci e Mur vogliono rafforzare la cooperazione italo-tedesca nella ricerca sull’idrogeno verde e stimolare i processi di innovazione in questo settore in entrambi i Paesi.

La collaborazione congiunta nella ricerca consente di ottenere risultati e innovazioni in modo più efficiente, poiché la ricerca transfrontaliera viene condotta ‘mano nella mano’ e rafforzata dalle competenze di entrambi i Paesi. Inoltre, il lavoro congiunto può rafforzare il legame tra imprese e ricerca e offre l’opportunità di espandere ulteriormente le capacità e le competenze di ricerca. Nel complesso, attraverso la cooperazione è possibile realizzare un elemento centrale di un’economia europea comune dell’idrogeno.

Questo bando congiunto di ricerca e innovazione funge da piattaforma di ricerca nazionale e regionale per fornire le conoscenze necessarie per rafforzare gli sforzi sull’idrogeno verde. La misura di finanziamento offre quindi alle università, alle scuole superiori, agli istituti di ricerca non universitari e alle aziende commerciali (soprattutto alle Pmi) l’opportunità di partecipare a progetti di ricerca collaborativa con partner tedeschi e italiani e di sfruttare il potenziale di cooperazione esistente in entrambi i paesi. Il finanziamento mira a stimolare partenariati italo-tedeschi in aree di ricerca innovative che aiutino a intensificare le relazioni tra i partner.