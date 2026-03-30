Ieg lancia “Aura”, l’evento internazionale del turismo di lusso

A Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso

Bologna, 30 mar. (askanews) – Il turismo di lusso vale in Italia oltre nove miliardi di euro. Secondo uno studio di Deloitte nei prossimi tre anni arriveranno nel Paese più di cento nuovi hotel luxury branded e quasi diecimila nuove camere. Su questi numeri Italian Exhibition Group – la fiera di Rimini – lancia AURA: il nuovo evento internazionale dedicato all’alta gamma del travel. Tre giorni alla Fortezza da Basso di Firenze, dal 27 al 29 ottobre 2026. “Abbiamo già tre anni di esperienza riminese – spiega Gloria Armiri, Group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di Ieg -. Abbiamo spostato da Rimini a Firenze perché ci sembra una location più adatta al mondo del lusso: da un evento di un giorno diventa un evento di tre giorni, più importante. Ora ci giochiamo veramente la partita dei grandi”.Una scelta che porta una realtà fieristica romagnola fuori dal proprio territorio. La scommessa: fare di Firenze il punto di riferimento europeo per il turismo di alta gamma. “Abbiamo deciso di dare un impulso ulteriore – dice l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni – fare un salto verso una dimensione ancora più internazionale. Si troverà l’offerta migliore di un settore che in Italia è quello che sta crescendo di più”.La Toscana non è arrivata impreparata a questo appuntamento. Come spiega il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi: “Una bella opportunità di collaborazione fra enti, fra istituzioni, e per noi è una vetrina importantissima per raccontare ancora di più la straordinaria bellezza dei nostri territori”.Nel primo semestre del 2025 gli investimenti alberghieri in Italia hanno raggiunto un miliardo e settecento milioni di euro, più della metà concentrati nel segmento luxury. E quasi il sessanta per cento degli investitori internazionali indica l’Italia come il mercato europeo più promettente per i nuovi hotel di fascia alta. “E’ la concreta testimonianza di come Firenze voglia e sappia attrarre e ospitare attività di spessore internazionale”, conclude Laura Mari, Presidente Fondazione Destination Florence.