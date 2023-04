Ieri, oggi e domani: si chiude per l’Italia una settimana tra luci (economiche) e ombre (politiche)

Uno sguardo da Ponte di Domenico Ocone

La settimana che inizierà domani non dovrebbe differire molto dalla precedente e tanto già, al momento, potrebbe bastare. Mentre a Roma, in assenza della gatta Giorgia in trasferta a Londra, i topi, organizzatisi in bande, erano arrivati alla zuffa vera e propria, fuori dei patri confini l’Italia stava centrando diversi obiettivi. Poco è mancato nei vari incontri che la Premier Meloni ha avuto nella City, che non venisse richiesta del bis. Gli applausi a scena aperta sono stati la colonna sonora della visita.. Per dirla più fuor di metafora, il Paese, che già ai tempi dell’ Impero Romano aveva portato a casa altri tipi di successo da quell’ isola, quello militare della conquista, con l’occasione ha fatto qualcosa che, seppure da lontano, ricorda il risultato prima accennato. Questa volta a essere conquistata è stata la fiducia del Governo della Corona. In questa occasione l’ Italia incassa un assegno non in sterline ma espressione della legittimazione rafforzata di chi la rappresenta a poter discutere alla pari con l’inquilino del n° 10 di Downing Street e guardare negli occhi Re Carlo III°. Sará contento anche l’ Imperatore Adriano, là dove si trova, che, intorno al primo secolo d.C, stabilì il confine, ancor oggi lo stesso, tra l’attuale Inghilterra e la Scozia. Lo fece tenendo conto anche di un fattore agronomico: fino a dove fece costruire il vallo conosciuto con il suo nome, la vite e l’ulivo crescono come in buona parte dell’ Europa continentale. Oltre, in Scozia, è meglio dedicarsi ad altre pratiche agricole. La Primo Ministro è potuta uscire brillantemente dall’impasse determinata da quanto lei stessa aveva definito ,”scivolone”- la mancata approvazione del DEF -grazie alle notizie positive di ordine economico giuntale giunte giusto in tempo da Roma. L’ ISTAT, l’ Istituto Centrale di Statistica, nel bollettino trimestrale, diramato proprio in quelle ore, riporta variazioni prevalentemente positive, seppur minime, dei vari parametri che valgono a indicare lo stato di salute del Paese. Quanto ha permesso alla Prima Donna made in Italy di posizionarsi più in alto, non è stato solo l’essere la debuttante del gentil sesso nelle vesti di padrone di casa a Palazzo Chigi. Sono stati anche e probabilmente più i due attestati di buona salute che l’Italia ha aggiunto nella cartella clinica. Da quei documenti è rilevabile che, da verifiche effettuate oltre confine, per la Paziente Tricolore la prognosi è stata sciolta, pur rimanendo la stessa Malata in terapia intensiva. Il primo di quei referti, che certamente a qualche inquilino della Casa Comune turberà il relax del lungo fine settimana in corso, è che la crescita del suo PIL nel primo trimestre ha superato le aspettative. Per di più la stessa é andata meglio della media di tutti i paesi della EU. Beninteso, è una ripetizione, sono “quisquilie e pinzillacchere”, come le avrebbe definite Totò, le dimensioni dello scarto. Ciò che più conta è che esse sono comunque precedute dal segno +, fatto che in questo particolare momento, non è un dettaglio. L’ altro successo è paragonabile a quello che avrebbe avuto all’ epoca un venditore di vasi a Samo o attualmente un venditore di frigoriferi che ne avesse collocati alcuni in Alaska. Il riferimento allude a quanto ha realizzato la CDP, l’ italianissima Cassa Depositi e Prestiti, la cui proprietà è riconducibile quasi per intera al Tesoro. La stessa ha esordito nel mercato USA con una emissione di obbligazioni riservate agli investitori istituzionali, per un valore totale di un miliardo di dollari. Le Yankee Bond, questo il nome di quei titoli, hanno ricevuto richieste di acquisto per circa quattro volte il loro valore nominale. In questo modo l’ Italia, oltre ai dollari, ha incassato un affidavit di grande rilievo. Stando così la situazione, viene da chiedersi perché il Governo di Roma, avendo altre fonti dove attingere finanza, si ostini a non sottoscrivere l’ accordo sul MES, ben conscio che nessuno lo obbligherà a farne uso. A ogni buon conto il Ministro del Tesoro Giorgetti è a Stoccolma per il vertice Ecofin e l’augurio è che in quella sede la vicenda faccia passi avanti. Oggi e domani il governo sará impegnato durante il primo con le rappresentanze sindacali e il giorno dopo in consiglio per l’approvazione del decreto sul lavoro. Lunedì ricorrerá, come il Primo Maggio di ogni anno, la tradizionale manifestazione Buona giornata di festa, allora, anche a quanti, come i componenti del mondo della politica, la trascorrerà, per coerenza, appunto al lavoro.