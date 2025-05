Ieri Roma ha fatto l’en plein come si sperava. E l’Italia riacquista un po’ di credibilità

Il copione preparato per domenica 18 maggio è stato recitato da un’ampia schiera di attori e comparse convenuti a Roma da tutto il mondo. A voler essere più precisi, gli stessi si sono concentrati nella Santa Sede per assistere alla celebrazione del rito che si ripete a…ogni morte di Papa. Si è trattato di qualcosa di paragonabile a un affidavit, seppure rilasciato senza formalità da una parte dei convenuti, semplicemente partecipando alla cerimonia. In tal modo hanno espresso implicito gradimento all’entrata in scena sulla ribalta del mondo del Protagonista indiscusso dell’evento, Leone XIV. Ieri la giornata è trascorsa in sostanza nel rispetto degli adempimenti previsti. Quindi il nuovo Papa può continuare a operare senza alcuna riserva, soprattutto dovunque sará richiesto il suo intervento. Pertanto, allo stato, egli ha solo l’imbarazzo della scelta da dove iniziare. Per onor del vero, ha giocato d’anticipo, e ha saputo farlo, annunciando al funerale di Francesco e confermando il tutto ieri al suo debutto ufficiale, che i guerrafondai e le loro controparti avrebbero potuto considerarsi graditi ospiti del Vaticano, qualora dovessero giungere alla decisione di voler avviare trattative di pace, sedendo agli stessi tavoli. Sebbene allo stato attuale non è possibile ipotizzare uno scenario del genere, sarà opportuno tener conto dell’ offerta di quella ospitalità proposta e confermata entro quelle mura per quando servirà. Nel villaggio si dice che ciò che non avviene in un anno, può verificarsi in un’ora. Dal canto loro i lavoratori dei campi aggiungono che se si dovesse presentare l’opportunità di ricevere in dono un maialino, si deve poter disporre subito di un cordellino per legarlo e portarlo via. Fuor di saggezza ruspante, ciò che é innegabile e che è stato riconosciuto senza alcuna riserva nelle sedi che contano, è l’efficienza dimostrata dal Governo Italiano e da chi per esso era presente ieri nella Santa Sede, nel mediare i rapporti, in particolare quelli economici e commerciali con gli USA, negli ultimi tempi degradati non poco. Ancora, è toccato alla premier tricolore provare a smussare gli angoli che si sono creati tra gli USA e la UE. Da notare che per l’evento era presente dentro quelle mura anche la Commissaria dell’ UE. Volendo trarre una prima conclusione, è innegabile che il Paese, in uno con il Vaticano, ieri ha messo un bel pò di fieno in cascina. Volendo con ciò riferirsi al fatto che l’Italia e il Vaticano in quell’occasione hanno guadagnato una buona dose di credibilità da spendere fin da subito, senza rimandare a tempi differiti. Ciò riveste notevole importanza per quanto riguarda i rapporti tra Roma e Bruxelles, precisamente per questioni dovute a un atteggiamento diverso nei confronti di problemi come quello della gestione dei profughi. Inoltre l’ Urbe e la Capitale belga formano una notevole massa critica in grado di fronteggiare la dissennatezza di chi vuole applicare dazi in misura devastante sui prodotti europei, leggi Usa, soliti da quel di attraversare l’Oceano Atlantico. Da notare che in passato l’uso accentuato di dazi di qualsiasi genere non ha mai dato riscontri del tipo che il gioco fosse valso la candela. Oggi ricomincia il tour de force che vede impegnati diversi leader mondiali in trasferta.Tale esercizio ricorda molto da vicino il gioco dei quattro cantoni. Con la differenza che nel caso appena accennato i cantoni sono tanti e non molti quelli che si predispongano al gioco dopo aver placato i bollenti spiriti. Intanto qualcosa si ostina a non far disperare sull’inizio di un processo di riappacificazione, che in ogni caso sarà lungo. Riflettendo, è maggio, il mese delle rose: se tali sono almeno una parte delle iniziative per il ritorno alla pace, esse faranno come quei fiori, sbocceranno.